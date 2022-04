Bugsnax : une date de sortie pour l'extension The Isle of Bigsnax et les versions Steam, Switch et Xbox

Bugsnax est sorti à l'origine sur PlayStation 4, PS5 et PC via l'Epic Games Store, le titre de Young Horses nous plonge dans un monde avec des créatures « mi-insectes, mi-casse-croûtes » pour le moins étranges. Le studio avait annoncé une version Steam il y a un moment déjà, ainsi qu'une extension gratuite, The Isle of Bigsnax.

Eh bien, Young Horses est de retour aujourd'hui et il annonce que ce contenu additionnel sera disponible le 28 avril 2022 sur l'Epic Games Store, PS4 et PS5, mais également sur Steam, le Microsoft Store, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S. Oui, Bugsnax s'invitera sur de nouvelles plateformes à la fin du mois, comme le rappelle la nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessus.

À cette même date, Bugsnax sera rajouté dans le PC/Xbox Game Pass, avec la possibilité d'y jouer via le Cloud. Vous pouvez retrouver le jeu à 15,48 € sur Amazon.