Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, une date de sortie proche pour la première extension infernale, The Tower of Doooom

Succès critique, mais pas encore vraiment public, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope va dans tous les cas avoir droit à une série d'extensions dans le cadre de son Season Pass. Le clou du spectacle sera assurément le DLC mettant en scène Rayman, absent de la scène jeu vidéo depuis quelque temps, mais deux aventures arriveront avant cela.



Êtes-vous prêts à relever le défi de la Tour Mauuudite dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope ? ????



✨ Le DLC Tower of Doooom, disponible le 2 mars ! pic.twitter.com/K7yKFg9tzu — Les Lapins Crétins (@LapinsCretins) February 23, 2023

La première, The Tower of Doooom, vient d'être officiellement datée au 2 mars 2023 par une courte vidéo. Nous y retrouverons la diseuse de bonne aventure Madame Bwahstrella qui va nous donner de nouveaux défis pour affronter la Malédiction et gravir la Tour Mauuudite afin de sauver notre ami Spawny. La nature exacte des missions attendra visiblement le lancement pour être précisée. Pour rappel, les DLC 2 et 3 seront achetables séparément, mais The Tower of Doooom est exclusivement vendu via le Season Pass...

