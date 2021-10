Bugsnax : l'épopée des insectes-snacks se poursuit avec la future extension gratuite The Isle of Bigsnax

Qu'importe ses qualités et le fait qu'il soit aussi sorti sur PC et PS4, Bugsnax restera éternellement attaché au lancement de la PS5, lui qui était d'ailleurs offert en version next-gen avec le PlayStation Plus dès sa parution. L'étrange jeu d'aventure nous demandant de collecter des insectes-snacks n'en a d'ailleurs pas tout à fait fini avec les joueurs, en témoigne l'extension annoncée lors du State of Play de ce soir.

The Isle of Bigsnax nous invitera à découvrir une nouvelle île, ses secrets et ses monstres géants, pour une expédition haute en couleur. Notre territoire initial, l'Île aux Zenkas, ne sera pas délaissé, alors que la construction de notre hutte est finalisée et que des défis nous seront livrés par voie postale afin d'obtenir des décorations pour notre nouvelle habitation. Et il sera même possible de doter nos Bugsnax préférés de couvre-chefs !

La cerise sur l'insecte-snack, c'est que The Isle of Bigsnax sera intégralement gratuit et livré par une mise à jour sur l'Epic Games Store et le PlayStation Store début 2022. Une version Steam de Bugsnax est pour mémoire prévue pour l'année prochaine également, tandis que l'édition physique PS4 est elle déjà disponible à partir de 33,85 € chez Amazon.fr.