Bugsnax : partez à la chasse aux insectes-snacks dans le premier trailer de gameplay du jeu PS5, PS4 et PC

Bugsnax avait marqué la conférence Le Futur du Jeu Vidéo de la PS5 avec son thème principal chanté par Kero Kero Bonito. Mais le nouveau projet des créateurs fous d'Octodad n'avait pas encore été totalement explicite sur son gameplay. Bonne nouvelle, le State of Play nous en a dit plus à ce sujet.

Le concept sera donc de visiter Snaktooth Island dans des phases d'aventure à la première personne, avec pour objectif de capturer une centaine de créatures mi-insecte, mi-snack. Elles auront toutes des appétences et comportements différents, alors nous devrons documenter leur préférence dans un journal de bord. Nous ne serons pas seuls dans cette galère, car l'exploratrice Elizabert Megafig et ses amis Grumpuses sont aussi dans le coin, avec différents problèmes liés aux Bugsnax à résoudre. Et en discutant avec eux et répondant à leurs attentes, nous allons peut-être découvert un secret sous-jacent sur Snaktooth Island...

Bugsnax n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est annoncé pour fin 2020 sur PS4, PS5 et PC via l'Epic Games Store.