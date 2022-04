Xbox Game Pass : les nouveautés de début avril 2022 dévoilées, avec un gros jeu de Square Enix

Le début du mois d'avril s'accompagne forcément d'une nouvelle vague de jeux pour le Xbox Game Pass. Ils sont 10 à être mis en lumière en cette première moitié du mois, dont 3 titres d'Electronic Arts qui deviennent compatible Xbox Cloud Gaming : Dragon Age II, Plants vs. Zombies: Garden Warfare et Star Wars Squadrons.

Sinon, MLB The Show 22 rejoint comme prévu la ludothèque dès son lancement, Lost in Random intègre l'EA Play et donc le Game Pass, Chinatown Detective Agency va faire vibrer les amateurs d'enquête dès sa sortie et Life is Strange: True Colors va s'ouvrir à un tout nouveau public. Le calendrier complet des arrivées et des départs est visible ci-dessous.

Disponible

Cricket 22 (Cloud & Console) ID@Xbox

Cricket 22 offre le jeu de cricket le plus solide et le plus complet que les fans aient jamais vu. Profitez de l’intégralité de la compétition des Cendres sous licence – l’apogée de la rivalité de longue date entre l’Australie et l’Angleterre. En outre, participez à la compétition Big Bash T20 en Australie, à la très innovante The Hundred en Angleterre, à la fête tropicale de la CPL dans les Caraïbes, et rendez-vous sur le champ de bataille international avec des équipes sous licence d’Australie, d’Angleterre, des Antilles, de Nouvelle-Zélande et d’Irlande.

MLB The Show 22 (Cloud & Console)

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Découvrez une action plus rapide, plus profonde et plus intense sur le terrain, ainsi qu’une grande variété de modes de jeu adaptés aux néophytes comme aux vétérans. Chaque lancer, chaque frappe et chaque victoire vous permettra de rentrer dans l’histoire de The Show.

Prochainement

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Chinatown Detective Agency est un point and click cybernoir qui mêle design rétro et mécaniques innovantes. Gérez votre agence de détectives et utilisez de véritables recherches internet pour résoudre les enquêtes qui vous pousseront à déjouer un complot mondial.

Dragon Age 2 (Cloud) EA Play – 7 avril

Découvrez la suite épique de Dragon Age: Origins. Peu ont survécu à la destruction de leur foyer, mais vous faites partie de ceux-là. Contraint·e de vous battre pour sauver votre peau dans un monde en perpétuel changement, vous allez devoir vous entourer des alliés les plus redoutables, amasser gloire et fortune et faire entrer votre nom dans l’Histoire. Voici comment le monde a changé à jamais. La légende de votre ascension commence bientôt dans le cloud, via EA Play.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Cloud) EA Play – 7 avril

Plants vs. Zombies Garden Warfare envahit vos écrans avec des hordes de morts-vivants et de l’action co-op et multijoueur non-stop. Massacrez des zombies et des plantes dans l’univers explosif de ce jeu de tir en ligne traditionnel pimenté par l’humour rafraîchissant de Plants vs. Zombies, bientôt disponible dans le cloud via EA Play.

Star Wars: Squadrons (Cloud) EA Play – 7 avril

Maîtrisez l’art du combat entre chasseurs dans une authentique expérience de pilotage avec Star Wars: Squadrons. Attachez votre ceinture, ressentez l’adrénaline des combats spatiaux multijoueur à la première personne aux côtés de votre escadron et découvrez le sens du mot pilote dans une histoire Star Wars palpitante en solo, que vous pourrez vivre dans le cloud, via EA Play.

Life Is Strange: True Colors (Cloud, Console & PC) – 12 avril

Découvrez Life is Strange: True Colors, l’épisode plusieurs fois récompensé de la série incontournable Life is Strange. Longtemps, Alex Chen a réprimé sa « malédiction » : sa capacité surnaturelle à ressentir, absorber, et manipuler les émotions fortes des autres, qu’elle voit sous la forme d’auras colorées. Lorsque son frère meurt lors d’un prétendu accident, Alex doit accepter son pouvoir imprévisible pour découvrir la vérité, et révéler les sombres secrets d’une petite ville tranquille.

Panzer Corps 2 (PC) ID@Xbox – 12 avril

Panzer Corps 2 est le jeu de stratégie ultime ! Profitez d’un système de jeu éprouvé qui a été apprécié par des millions de joueuses et de joueurs au fil des années, amené à un nouveau degré de perfectionnement en accord avec les derniers standards techniques.

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (PC) ID@Xbox – 12 avril

Déjà disponible dans le Cloud et sur console et bientôt dans le PC Game Pass. Vivez une aventure remplie d’humour, de surprises et de rencontres inattendues dans l’univers heroic fantasy du Donjon de Naheulbeuk. Dirigez une équipe de héros malgré eux qui rivaliseront de maladresse dans ce RPG tactique qui mettra vos talents à rude épreuve.

Lost In Random (Cloud, Console & PC) EA Play – 14 avril

Tentez votre chance dans Lost in Random, un jeu d’action/aventure aux accents féériques et gothiques où le destin de chaque citoyen dépend d’un lancer de dé. Les membres du PC Game Pass et Ultimate peuvent commencer ce voyage dès le 14 avril, via EA Play.

Au cas où vous l’auriez manqué

A Memoir Blue (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Une esthétique unique combinant le dessin traditionnel et la 3D donne vie au voyage à la fois magique et réaliste de Miriam dans les profondeurs de ses souvenirs. La succession de vignettes en jeu mêle sacrifices, chagrins, victoires et fiertés, tandis que Miriam renoue avec la petite fille qui sommeille en elle et approfondit l’amour entre elle et sa mère.

Crusader Kings III (Cloud) ID@Xbox – Disponible

Votre héritage vous attend. Choisissez une maison noble et guidez votre dynastie vers la grandeur sur des générations, dans un Moyen Âge épique. La guerre n’est qu’un des moyens d’établir votre règne. La vraie stratégie requiert des talents diplomatiques affutés, la maîtrise de votre royaume et de la ruse. Crusader Kings III prolonge la série populaire de Paradox Development Studio, avec son mariage acclamé de grande stratégie immersive et de jeu de rôle médiéval profond.

Kraken Academy!! (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Faites-vous des amis, libérez des esprits et assurez-vous que la fin du monde ne soit pas au rendez-vous ! Bienvenue dans Kraken Academy, un rêve fiévreux en technicolor, que nous ne pourrons décrire, pour des raisons légales, que comme, techniquement, une école. Alliez-vous à un kraken magique pour manipuler une boucle temporelle et sauver le monde.

Paradise Killer (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Paradise Island, un monde en dehors de notre réalité. Seule Lady Love Dies peut résoudre l’affaire de meurtre qui vient d’avoir lieu. Vous pouvez accuser n’importe qui, mais il faudra appuyer vos théories lors du procès, à vous de décider qui est le ou la coupable.

Super Mega Baseball 3 (Cloud & PC) EA Play – Disponible

Super Mega Baseball 3 évolue par rapport aux versions précédentes en proposant un champ de vision plus profond, des modes de jeux complets en ligne comme hors ligne qui incluent le nouveau mode Franchise, sans oublier des graphismes amplement améliorés. Un large éventail de nouveaux contenus vous attend, comme une interface améliorée, beaucoup de nouveaux sons, de nouveaux contenus pour les équipes et les joueurs, ainsi que de nouveaux stades aux éclairages variés.

Tunic (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Explorez un pays regorgeant de légendes perdues, de pouvoirs ancestraux et de monstres féroces dans ce jeu d’action isométrique qui met en scène un petit renard vivant une grande aventure. Échoué dans un monde en proie au chaos, et armé de sa seule curiosité, il devra affronter des créatures colossales, collectionner des objets tout aussi étranges que puissants, et trouver des secrets tombés dans l’oubli depuis la nuit des temps.

Mises à jour

Anvil: Vault Breakers Saison Un – Disponible

La première saison d’Anvil: Vault Breakers est enfin là et elle est disponible dans le Game Pass ! Une mise à jour à ne pas manquer, avec le nouveau mode Season Challenge, un Breaker, des reliques, des boss inédits et d’autres surprises.

Microsoft Flight Simulator : Huitième Mise à jour du Monde – Disponible

Explorez les recoins des côtes de la Méditerranée et de l’Océan Atlantique, les hauteurs des Pyrénées et découvrez l’architecture légendaire de villes comme Lisbonne ou Madrid dans la huitième Mise à jour du Monde : Espagne, Portugal, Gibraltar & Andorre. Cette région du Monde propose une carte d’élévation améliorée, une photogrammétrie en haute-résolution et une imagerie aérienne plus détaillée, pour vous offrir une expérience incroyable.

Minecraft Preview est disponible dans le PC Game Pass

Découvrez les nouvelles fonctionnalités de Minecraft en avant-première avec le PC Game Pass !Minecraft Preview vous permet de profiter en accès anticipé des futures mises à jour du jeu de Mojang Studios.

Sea of Thieves : La Semaine des Légendes – jusqu’au 11 avril

Célébrez les Légendes Pirates avec l’événement de cette semaine dans Sea of Thieves. Jusqu’au 11 avril, profitez de promotions, d’opérations spéciales et d’un aperçu du Voyage La Légende du Voile. Venez rendre hommage au million de joueuses et de joueurs ayant atteint le statut de Légende ! Pour plus d’informations sur cette semaine très spéciale, rendez-vous ici.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

N’oubliez pas de réclamer ces Avantages en vous rendant dans la section du même nom sur votre console Xbox, votre PC Windows ou sur l’application mobile Xbox Game Pass.

Black Desert (Console) : Pack cadeau spécial O’dyllita – Disponible

La nouvelle région, O’dyllita est disponible ! Profitez de ce pack pour découvrir ses mystères, c’est le moment parfait pour embarquer dans cette aventure épique !

Apex Legends (Console) : Charme d’arme Endless Possibilities – Disponible

Montrez ce que vous valez à vos adversaires avec ce Charme d’arme Endless Possibilities, offert par EA Play ! Équipez-le sur votre arme préférée et battez-vous pour la gloire, la célébrité et la fortune avec style.

Ils nous quittent bientôt

Ces jeux quitteront bientôt la bibliothèque du Game Pass, alors prenez votre mobile, votre console ou votre clavier et votre souris pour en profiter avant leur départ. Si vous souhaitez conserver ces titres, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser la réduction réservée aux membres et profiter de jusqu’à 20 % de réduction sur l’achat de ceux-ci !

15 avril

MLB The Show 21 (Cloud & Console)

(Cloud & Console) Rain On Your Parade (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) The Long Dark (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Pathway (PC)

18 avril