ID@Xbox : Tunic et Paradise Killer dans le Game Pass, premier trailer d'Immortality, WrestleQuest dévoilé et plein d'autres annonces

Le ID@Xbox Spring Showcase d'hier soir, en partenariat avec /twitchgaming, a permis d'en apprendre plus sur les indés à venir sur consoles Xbox, PC et même plus. Les annonces ont été nombreuses lors des plus de 2 heures de direct, à retrouver en replay ci-dessous, alors en voici un résumé rapide.



En ouverture, Lost Eidolons, le jeu de rôle tactique au tour par tour de Ocean Drive Studio, a vu sa période de sortie précisée pour le troisième trimestre 2022.

Tunic, le Zelda-like avec un renard mignon attendu depuis des années, a eu droit à une bande-annonce de lancement et a surtout intégré le Xbox Game Pass par surprise dès sa sortie de ce 16 mars ! Le PC Game Pass n'est malheureusement pas encore concerné.

Immortality, le nouveau projet de Sam Barlow teasé à l'E3 2021, nous a lui montré son premier vrai trailer. Il nous emmènera sur les traces de la disparition de l'actrice Marissa Marcel, en explorant les plans de 3 de ses films longtemps perdus. Il sortira à l'été 2022 sur PC et Xbox Series X|S, et sera ajouté au Game Pass dès lors.

Chinatown Detective Agency a bénéficié d'une vidéo inédite en présence de la doubleuse Leonie Koh, et sera aussi ajouté au Game Pass dès sa sortie sur PC et Xbox One.

Cursed to Golf a été confirmé sur Xbox One et Xbox Series X|S, en plus de sa version PC déjà officialisée.

Le stylé Trek to Yomi a dévoilé davantage son système de combat dans une bande-annonce, mais n'a toujours pas de date de sortie.

Clash: Artifacts of Chaos a dévoilé son gameplay dans une intéressante vidéo commentée.

Escape Academy, le premier jeu édité par iam8bit Presents, a été annoncé pour 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, mais également PS4 et PS5, et sortira directement dans le Xbox Game Pass. Il s'agira d'un jeu d'énigme façon escape game développé par Coin Crew Games.

Vous venez d'arriver à l'Escape Academy, une école où des élèves prometteurs apprennent l'art de l'évasion. Découvrez plus de douze salles conçues avec soin par des experts des escape games réels. Escape Academy est entièrement jouable en solo ou à deux grâce au mode coop sur écran séparé, que ce soit en local ou en ligne. Explorez le campus de l'Escape Academy, et faites la connaissance de professeurs plus pittoresques les uns que les autres et tous experts de l'art de l'évasion. Mais attention, certains d'entre eux cachent des secrets... Savourez la musique et le design audio du seul et unique doseone (Gang Beasts, SLUDGE LIFE, Disc Room, Enter the Gungeon).

Whitetorn Games a lui dévoilé Whalefall, un mélange de jeu de rôle et de visual novel qui devra être financé sur Kickstarter avant de se concrétiser.

Un portage Xbox Series X|S de Voidtrain, le jeu de survie dans un train de l'espace actuellement en Accès Anticipé sur PC, a été annoncé pour 2022.

Du gameplay de There is No Light a été montré avant sa sortie sur PC, Xbox One, PS4 et Switch cette année.

Skybound Games et Mega Cat Studios ont eux annoncé WrestleQuest, un jeu de rôle dans un univers fantastique pixel art inspiré du catch, avec notamment André le Géant, Randy Savage et d'autres en invités spéciaux. Il verra le jour sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et Switch à une date encore inconnue.

L’AVENTURE CATCHEUSE SUPRÊME

Réalisez des piledrivers, des powerbombs et d’autres techniques de catch dévastatrices pour vous frayer un chemin à travers un univers résolument pixel art où catch pro et RPG fantasy se choquent et s’entrechoquent. CATCH ET DESTINÉE

Embarquez pour un périple épique en incarnant un héros qui arbore fièrement... des collants ! Passez de jeune rookie à champion du monde en vous entraînant, en apprenant, en vous pavanant et en PERCUTANT tous azimuts ! Votre objectif : le trône de l’univers du catch ! VOS IDOLES VOUS ATTENDENT

Inspirez-vous de grandes légendes du catch telles que Jake the Snake Roberts, « Macho Man » Randy Savage, et même André the Giant. Explorez des mondes basés sur leurs carrières extraordinaires. ACTION EXPLOSIVE

Quand combat RPG classique et catch font bon ménage. Au programme des hostilités : techniques dévastatrices, styles de match et gimmicks à gogo. GENTILS, MÉCHANTS, LÉZARDS, ROBOTS ET BIEN PLUS ENCORE

Des royaumes sauvages, des monstres exotiques, des figurines de combattants et des alliés en spandex vous attendent dans cette aventure onirique qui transcende les limites du ring. ÉQUIPEZ-VOUS SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU TOP

Choisissez vos techniques, votre style, vos provocs' et même votre entrée. En un mot comme en cent, apprenez l’art et la manière de devenir le top du top dans le monde 100 % catch de vos rêves.

Le jeu de combat au tour par tour avec un système de cartes Floppy Knights aura sinon droit à une version Xbox One à sa parution au deuxième trimestre 2022, et sera ajouté au Game Pass à ce moment-là.



Fellow Traveller a enfin mis en avant ses jeux narratifs : Paradise Killer est lancé aujourd'hui sur Xbox One et Xbox Series X|S (et PS4 et PS5), Kraken Academy!! arrivera sur Xbox One le 22 mars, Beacon Pines a également été confirmé pour cette plateforme, et Citizen Sleeper pour les 2 générations. Et tous sont ou vont être intégrés au Xbox Game Pass en day one !

C'est donc toujours le moment de vous abonner au service en version Ultimate pour 12,99 € par mois.