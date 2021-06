E3 2021 : Immortality, titre, teaser et scénaristes de renom pour le Project Ambrosio de Sam Barlow (Her Story, Telling Lies)

Scénariste de Silent Hill: Shattered Memories, Sam Barlow a connu le succès avec ses deux premiers jeux en indépendant, Her Story et Telling Lies. Ils ont tous deux brillé par leur narration non linéaire nous demandant d'explorer des banques de données vidéo. Les fans de son travail attendent désormais son nouveau titre, qu'il présente sous le nom de Project Ambrosio depuis quelques mois.

Un premier teaser officiel a été diffusé à la fin du Future Games Show de l'E3 2021 et dévoile avant tout le titre du jeu, Immortality. Il reviendra sur l'histoire de Marissa Marcel, une vedette de cinéma qui a tourné dans 3 films : aucun n'est cependant sorti en salles et l'actrice est désormais portée disparue. Pour le reste, tout n'est que mystère, nous ne savons pas si le jeu usera encore de séquences en prise de vues réelles ou quel type de « gameplay » il proposera.



1968

Alan Fischer réalise Ambrosio, son adaptation du célèbre roman gothique de M.G. Lewis The Monk. Il confie à l'inconnue Marissa Marcel le rôle de la terrible Mathilde. 1970

John Durick écrit son thriller Minsky avec Marcel en tête. Situé à New York, le film raconte la mort d'un artiste célèbre et Marissa incarne la muse soupçonnée de l'avoir assassiné. 1999

Pour son chant du cygne, Durick fait à nouveau équipe avec Marcel alors qu'elle revient après une longue interruption. Le film Two of Everything est un thriller subversif qui explore la dualité entre une pop star à succès et sa doublure.

En revanche, le scénario sera écrit par un trio d'auteurs reconnus dans l'industrie cinématographique : Allan Scott de Don't Look Now et Queen's Gambit, Amelia Gray de Mr. Robot et Maniac, et Barry Gifford de Wild at Heart et Lost Highway. La sortie d'Immortality est à cette heure prévue pour 2022 sur PC, et il y aura encore bien des mystères à lever d'ici là.