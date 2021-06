E3 2021 : Metroid Dread, un nouvel épisode entièrement inédit en 2D annoncé, avec des amiibo de Samus et d'un E.M.M.I.

Nintendo a envoyé du très lourd pour son Direct de l'E3 2021 et va célébrer comme il se doit les 35 ans de la licence Metroid cette année. Non, pas question pour le moment de Metroid Prime 4 ni de la trilogie remastérisée, mais bel et bien du tout premier épisode inédit en 2D depuis Metroid Fusion ! Son nom est connu des fans de longue date, puisqu'il s'appelle Metroid Dread et est développé par MercurySteam, qui avait livré le très bon remake Metroid: Samus Returns sur 3DS.

L'esthétique de ce nouvel épisode s'annonce des plus singulières tout en conservant les bases de la licence.

Suivez les aventures de la chasseuse de primes Samus Aran tandis qu'elle tente de s'échapper d'une planète mortelle hantée par une menace mécanique dans Metroid Dread sur Nintendo Switch. L'histoire de Samus continue après les événements de Metroid Fusion tandis qu'elle se rend sur la planète ZDR pour enquêter sur une mystérieuse transmission envoyée à la Fédération galactique. Cette planète reculée regorge de formes de vie redoutables et de dangers mécaniques. Samus est aujourd'hui plus agile et puissante que jamais, mais sera-t-elle de taille face aux menaces qui hantent les profondeurs de ZDR ? Faites face aux implacables robots E.M.M.I.



Originellement conçus pour extraire l'ADN, ces robots traquent désormais Samus qui devra tout faire pour éviter de tomber entre leurs griffes tout en cherchant le moyen de pouvoir enfin leur faire face. Découvrez comment ces merveilles technologiques sont devenues les dangers les plus mortels de ZDR et quittez la planète en vie ! Ressentez la montée en puissance de Samus



Débloquez des aptitudes, nouvelles comme familières, en explorant les nombreux environnements de ce monde dangereux. Sautez par-dessus les obstacles, glissez-vous dans des passages étroits, contrez les attaques de vos ennemis et taillez-vous un chemin sur cette planète inhospitalière. Retournez dans des zones déjà traversées et utilisez vos nouvelles aptitudes pour acquérir d'autres améliorations, découvrir des chemins alternatifs et poursuivre l'exploration de ce monde tentaculaire. Évitez les robots E.M.M.I. jusqu'à trouver le moyen de les affronter et survivez à l'implacable terreur qui émane de la planète ZDR.

Du gameplay va être diffusé lors du Treehouse Live, nous rajouterons les séquences une fois disponibles. Sachez enfin, qu'un pack avec deux amiibo de Samus et A.M.M.I va être commercialisé, de même qu'une édition spéciale !

Enfin, Metroid Dread verra le jour le 8 octobre 2021.