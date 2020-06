Project Ambrosio : du teasing angoissant pour le nouveau Sam Barlow (Her Story, Telling Lies)

Her Story avait marqué de nombreux esprits, lui qui invitait à percer les secrets d'une affaire policière en explorant des vidéos d'interrogatoire en recherchant des mots-clés. Le projet suivant de Sam Barlow, Telling Lies, proposait un concept assez similaire, autour cette fois d'un disque dur contenant des enregistrements de chat vidéo de plusieurs personnes.

Les aficionados du travail du scénariste de Silent Hill: Shattered Memories (dont l'OST est disponible sur Amazon pour 10,99 €) se demandent désormais à quelle sauce ils vont être mangés. Pour les 5 ans de Her Story aujourd'hui, Sam Barlow et le studio Half Mermaid ont commencé le teasing de leur prochaine création, Project Ambrosio, déjà dotée de sa page Steam. Une bonne partie de sa description est classifiée, mais plusieurs mots clés apparaissent : gothique, New York, pop star, Gardien, harmonie, cinéma ou encore mort. Il y a également quatre années citées, à savoir 1968, 1971, 1999 et 2022.

Il a été confié à PC Gamer que l'histoire tournerait autour de « comment sont racontées les histoires au cinéma, du processus de création à la manière dont elles sont regardées ». Il s'agirait même d'un projet « dix fois plus ambitieux que Her Story », rien que ça, et ce grâce aux bénéfices et fonds reçus avec Telling Lies. Voilà qui est pour le moins alléchant ! Project Ambrosio n'a pas de date de sortie, même son année de lancement étant à cette heure masquée sur Steam, où vous pouvez d'ailleurs retrouver de petites vidéos angoissantes.