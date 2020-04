Telling Lies : le jeu d'enquête en FMV annoncé et daté sur PS4, Xbox One et Switch

Après avoir scénarisé et conçu Silent Hill: Origins et Silent Hill: Shattered Memories chez Climax Studios, Sam Barlow s'est lancé en indépendant et a sorti en 2015 Her Story, un jeu narratif avec de vrais acteurs qui a rencontré un joli succès critique. La recette a été reprise et améliorée pour Telling Lies, sorti l'année dernière sur PC et iOS.

Mais de nouveaux joueurs vont pouvoir découvrir ce jeu en FMV, Annapurna Interactive vient en effet d'annoncer cette semaine que Telling Lies va débarquer sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, sa date de sortie est déjà fixée au 28 avril 2020 sur ces trois nouvelles plateformes. Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été diffusée et est à retrouver ci-dessus.

Telling Lies est pour rappel un jeu d'enquête non linéaire où le joueur doit visionner des vidéos de personnes sous surveillance, le casting mettant en scène Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé et Angela Sarafyan.