Immortality : une date de sortie proche pour le jeu d'enquête live-action du créateur de Her Story et Telling Lies

Même s'ils ne sont pas les jeux les plus populaires au monde, Her Story et Telling Lies ont un très fort capital sympathie chez ceux qui y ont joué. C'est donc avec intérêt que ces curieux suivent l'actualité de Immortality, nouveau titre de Sam Barlow avec son studio Half Mermaid, qui nous demandera d'enquêter sur une disparition en réalisant des associations d'idées via les rushs de 3 films jamais sortis.

Le titre était présent médiatiquement en cette semaine de non-E3. Déjà, il a été annoncé que le titre sortirait en exclusivité sur mobiles via l'application Netflix. Ensuite, il était présent au Xbox & Bethesda Games Showcase pour rappeler qu'il ferait partie du catalogue Game Pass dès cet été. Et, surtout, il a eu droit à son trailer au PC Gaming Show pour évoquer son lancement sur Windows, Steam et GOG.

Ne cherchez pas, voici la date de sortie d'Immortality : le nouveau Sam Barlow sortira ce 26 juillet 2022 sur PC et Xbox Series X|S, et sera donc inclus dans le Game Pass dès ce jour précis. La date de disponibilité sur mobiles n'a pas encore été communiquée à cette heure en revanche. Prêts à enquêter sur la disparition de Marissa Marcel ?