ID@Xbox Spring Showcase : un nouvel évènement Xbox en live en partenariat avec /twitchgaming daté

Les amateurs de jeux indés avaient surement regardé avec attention les deux précédents directs ID@Xbox en partenariat avec /twitchgaming. Bonne nouvelle, les deux parties vont remettre le couvert la semaine prochaine avec une édition baptisée ID@Xbox Spring Showcase. Elle aura lieu ce mercredi 16 mars à 18h00, heure française, sur Twitch forcément.



Le programme devrait être riche en indés, avec notamment des informations et vidéos pour Tunic, There is No Light, Trek to Yomi, Shredders, Roblox et bien d'autres. Plusieurs surprises sont à prévoir, dont la révélation du premier jeu du label d'édition de iam8bit.

Bientôt, un an se sera écoulé depuis notre tout premier ID@Xbox /twitchgaming showcase ! Nous avons eu le plaisir de travailler avec /twitchgaming depuis pour organiser d’autres showcases incroyables et nous sommes loin d’avoir envie de nous arrêter ! ID@Xbox et /twitchgaming se réunissent une fois de plus pour vous en dire plus sur certains jeux indépendants et en annoncer de nouveaux. Rendez-vous le mercredi 16 mars à 18h, heure française. Vous pourrez découvrir des mises à jour, de nouveaux trailers et du gameplay des studios Finji et Whitethorn, ainsi que le tout premier jeu du tout nouveau label d’édition de iam8bit. Vous aurez également des nouvelles des équipes travaillant sur Shredders, Roblox et sur d’autres jeux, mais il faudra regarder l’émission pour en savoir plus ! Pour regarder le /twitchgaming: ID@Xbox Spring Showcase, rendez-vous exclusivement sur Twitch, sur les chaînes Twitch.tv/twitchgaming ou Twitch.tv/xbox. Si vous streamez sur Twitch, sachez que cet événement est ouvert au co-streaming. Pour en savoir plus, rendez-vous ici ! Nous espérons que vous nous rejoindrez le mercredi 16 mars à 18h00, heure française, pour découvrir les nouveautés et les annonces inédites du /twitchgaming: ID@Xbox Spring Showcase !

Comme la dernière fois, nous pouvons aussi espérer quelques annonces concernant l'arrivée de titres dans le Xbox Game Pass : vous pouvez vous inscrire au service dans sa version Ultimate pour 12,99 € par mois.

