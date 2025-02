ID@Xbox Digital Showcase : Lies of P: Overture, Ratatan, Moonlighter 2 dans le Game Pass, résumé de toutes les annonces

Hier soir, les joueurs avaient rendez-vous avec l'IGN x ID@Xbox Digital Showcase, une présentation dédiée aux jeux vidéo indépendants qui vont prochainement arriver sur les plateformes de Microsoft, mais pas seulement. Les joueurs sont déjà aux anges avec l'arrivée de Balatro dans le Game Pass, mais d'autres annonces valent le détour.

Sans plus attendre, voici le résumé de toutes les annonces de l'IGN x ID@Xbox Digital Showcase de ce mois de février 2025 :

33 Immortals – Sortie prévue le 18 mars





Révélé pour la première fois lors du Xbox Game Showcase 2023, 33 Immortals, un roguelike d’action coopératif très attendu, débarquera enfin le 18 mars. Ce jeu mettra jusqu’à 33 joueurs aux prises avec des hordes de monstres et d’immenses boss, capturant ainsi l’essence des raids de MMO dans un format plus accessible et immédiat. Le nouveau trailer de la date de sortie nous a offert un aperçu de ses graphismes sombres façon cartoon, de son gameplay frénétique et de ses combats de grande envergure.

Blue Prince – Disponible dans le Game Pass dès le 10 avril





Expérience unique en son genre, Blue Prince mêle exploration, énigmes, cartographie et mécaniques de jeu de cartes, offrant une aventure inédite. Résolvez les mystères du manoir Mount Holly en assemblant littéralement ses pièces et en découvrant les secrets dissimulés dans la maison que vous construisez au fil de votre progression. Le jeu sortira le 10 avril sur Xbox Series X|S et PC Windows et sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass.

Buckshot Roulette – Bientôt sur Xbox et dans le Game Pass





Cette expérience glaçante prend l’expression « mettre sa vie en jeu » au pied de la lettre et a déjà fasciné (et terrifié) les joueurs sur PC. Buckshot Roulette revisite la macabre roulette russe en y intégrant un fusil à pompe et des règles diaboliques, transformant ainsi cette pratique en un véritable jeu de stratégie sur table avec une touche sinistre. Aujourd’hui, on apprend que le jeu arrive sur Xbox et dans le Game Pass, préparez-vous au choc.

Descenders Next – Sortie le 9 avril





Suite du jeu de descente à vélo Descenders, qui a cartonné dans le Game Pass, Descenders Next élargit son terrain de jeu en offrant de nouvelles manières de dévaler les pentes. Promettant d’être le jeu ultime de sports extrêmes, il vous permettra d’explorer plusieurs biomes en snowboard ou en mountainboard. Rendez-vous le 9 avril, avec une disponibilité dès sa sortie dans le Game Pass.

Echo Weaver – Arrive sur Xbox et disponible dès sa sortie dans le Game Pass





Ce superbe « Metroidbrainia » (mélangeant Metroidvania et réflexion) s’inspire des classiques du genre ainsi que de Outer Wilds pour créer un monde en boucle temporelle où la connaissance est votre meilleure arme. Le trailer nous a offert quelques indices sur la manière dont, au fil des boucles, vous reconstituerez l’histoire et la structure d’une utopie effondrée, tout en cherchant à échapper à votre prison temporelle. Echo Weaver sortira sur Xbox et sera disponible dans le Game Pass.

Herdling – Sortie prévue sur Xbox et PC





Après les excellents Far: Lone Sails et Far: Changing Tides, le studio Okomotive revient avec son premier jeu en véritable 3D, Herdling. Dans une nouvelle bande-annonce, on a pu voir comment vous devrez guider un troupeau de créatures curieuses à travers un monde en ruine, tout en affrontant de nombreux dangers. Herdling arrivera sur Xbox Series X|S et PC cet été.

Hotel Barcelona – Sortie prévue en 2025





Fruit d’une longue attente, la collaboration entre Suda51 et Swery se rapproche enfin de sa sortie. Ce jeu d’action-plateforme en 2.5D vous mettra face aux habitants cauchemardesques de l’hôtel éponyme. Le nouveau trailer s’attarde notamment sur le Slasher Phantom, une mécanique de jeu brutale qui permet d’invoquer des échos de vos précédentes tentatives pour vous aider en combat. On a aussi eu un aperçu de l’arsenal d’armes et de compétences, chacune pensée pour renverser le cours des affrontements de manière sanglante.

Jump Ship – Bientôt en accès anticipé avec le Xbox Game Preview





Développé par des vétérans issus de Hazelight (It Takes Two) et de Mojang (Minecraft), ce FPS coopératif jouable jusqu’à 4 vous met aux commandes d’un vaisseau spatial, alternant entre combats au sol et phases en apesanteur. La nouvelle bande-annonce nous offre un aperçu de la coopération essentielle à la survie de l’équipage, le tout avec un ton décalé et une action explosive. Jump Ship arrivera cet été en accès anticipé via le Xbox Game Preview.

Lies of P: Overture – Nouvelle bande-annonce narrative





On a pu découvrir un nouvel aperçu du DLC fraîchement annoncé du très apprécié Soulslike, Lies of P. Dans Overture, la marionnette de Geppetto tombe sur un artefact mystérieux qui le transporte dans le passé, à l’époque où Krat vivait encore ses derniers jours de grandeur. La bande-annonce nous offre une vision mélancolique de Lea, le Traqueur légendaire, lancée dans une quête de vengeance sans merci.

The Lonesome Guild – World Premiere





Nous avons eu droit à la toute première présentation en « World Premiere » du nouveau jeu de Don’t Nod (Life Is Strange, Jusant). The Lonesome Guild est un RPG d’action enchanteur, où combats, amitiés et aventures se mêlent pour créer une épopée inoubliable. Vous incarnez Ghost, un esprit qui se réveille sans aucun souvenir et doit former une équipe pour explorer le monde en ruine d’Etere. Alternez entre vos compagnons en plein combat et lors de la résolution d’énigmes. The Lonesome Guild est prévu de sortir cet automne sur Xbox Series X|S.

Moonlighter 2: The Endless Vault – Arrive dans le Game Pass





Suite du jeu indépendant acclamé qui posait la question « D’où viennent les objets vendus dans les boutiques des RPG ? », Moonlighter 2 adopte désormais un style 3D isométrique complet, apportant ainsi de nouveaux défis et récompenses. La bande-annonce nous montre votre nouvelle ville natale et votre boutique, ainsi que les aventures qui vous attendent pour alimenter votre commerce. Moonlighter 2: The Endless Vault à une sortie prévue pour 2025 sur Xbox Series X|S, PC Windows et Game Pass.

Outbound – Sortie prévue sur Xbox en 2026





Ce splendide jeu d’exploration en monde ouvert vous met au volant d’un van vide, que vous devrez transformer en un véritable foyer, seul ou entre amis. Construisez et explorez à votre rythme, récoltez des matériaux, assemblez des modules pour agrandir votre véhicule et adaptez-vous aux environnements et conditions climatiques changeants. Outbound arrivera sur Xbox Series X|S en 2026.

Ratatan – Arrive sur Xbox en 2025





Créé par l’équipe à l’origine du culte Patapon, Ratatan est un roguelike stratégique en rythme, où vous devez mener une armée grandissante de créatures en suivant le tempo. Plus vous gardez le rythme, plus vos attaques gagnent en puissance. En coopératif jusqu’à 4 joueurs, le jeu peut afficher plus de 100 personnages à l’écran lors d’un seul combat ! Ratatan sortira sur Xbox cette année.

Revenge of the Savage Planet – Disponible dans le Game Pass dès le 8 mai





Nous avons découvert un nouvel aperçu de ce jeu d’exploration coopératif sous la forme d’une publicité humoristique pour le Kindred Catalog. Revenge of the Savage Planet introduit de nombreuses améliorations délirantes, comme un canon à gelée, permettant de créer des surfaces glissantes, collantes ou inflammables ou encore un fouet pour repousser les créatures agressives. Vous pourrez également utiliser un grappin pour vous déplacer librement ou un lasso afin de capturer des créatures et les envoyer en analyse. Avec autant d’outils et de possibilités, l’exploration promet d’être aussi inventive que chaotique ! Il ne faudra pas attendre longtemps pour en profiter, puisque Revenge of the Savage Planet arrivera sur Xbox le 8 mai et sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass.

Rockbeasts – World Premiere





Nous avons eu droit à une « World Premiere » de Rockbeasts, un jeu de gestion où vous incarnez le manager d’un groupe de rock légendaire des années 90… composé d’animaux ! À travers un récit captivant inspiré de l’âge d’or du rock, de MTV et des coupes de cheveux douteuses, vous devrez guider un groupe de marginaux sur la route du succès. À vous de gérer leur carrière, leurs concerts et leurs frasques pour les hisser au sommet. Rockbeasts sortira cette année sur Xbox Series X|S.

Tanuki: Pon’s Summer – Disponible dès sa sortie dans le Game Pass





Après avoir fait sensation au Tokyo Game Show, ce jeu de simulation de vie de livreur s’est de nouveau dévoilé à travers une bande-annonce. On y découvre un gameplay alliant missions de livraison acrobatiques et moments de détente dans une ville paisible. Entre deux courses, vous pourrez jouer au baseball, vous entraîner au sumo ou encore jouer du tambour. Tanuki: Pon’s Summer sortira fin 2025 et sera disponible dans le Game Pass.

Tempopo – Disponible dans le Game Pass dès le 17 avril





Développé par l’équipe primée derrière Unpacking, Tempopo est un jeu de puzzle et d’aventure musical où vous incarnez Hana, une jeune fille qui découvre un monde fantastique suspendu dans le ciel. Vous devrez guider les mystérieuses créatures Tempopo pour résoudre des énigmes et restaurer l’équilibre de cet univers, avant de rentrer chez vous pour cultiver votre jardin. La bande-annonce a dévoilé de nouvelles mécaniques de jeu et confirmé que Tempopo sortira sur Xbox Series X|S et Xbox One le 17 avril, directement dans le Game Pass.

Tron: Catalyst – Sortie prévue le 17 juin





Développé par Bithell Games et édité par Disney et BigFan, Tron: Catalyst s’est offert une nouvelle bande-annonce mettant en avant son héroïne, Exo, en pleine lutte pour sa survie dans l’arène virtuelle de l’Arq Grid. Suite à un événement mystérieux, elle se retrouve capable de percevoir les failles du système et de manipuler le temps. Ce thriller d’action isométrique mêlera combats, dialogues et exploration en Lumicycle dans un monde numérique en perpétuelle évolution. Tron: Catalyst sera disponible sur Xbox Series X|S dès le 17 juin.

Ultimate Sheep Raccoon – Disponible dès sas sortie dans le Game Pass





Ce party game délirant mêlant courses en side-scrolling et cascades à vélo s’est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce, annonçant son arrivée dans le Game Pass dès sa sortie. Nous avons également pu voir IGN tester son mode multijoueur à 8 joueurs, montrant toute l’intensité des courses où les pièges, les accélérateurs et les power-ups peuvent totalement renverser le classement.

Wax Heads – Sortie prévue à l’été 2026





Nous avons eu un nouvel aperçu de ce jeu narratif slice-of-life, qui nous plonge dans le quotidien d’un disquaire indépendant en difficulté. Avec son esthétique en dessin animé magnifiquement réalisée, le jeu vous invite à discuter avec une clientèle excentrique et passionnée, à explorer une collection de vinyles unique et à vous immerger dans l’univers des groupes de musique (et de leurs dramas !). Vous pourrez aussi, bien sûr, traîner avec vos collègues et profiter du bon son. Wax Heads arrivera sur Xbox Series X|S à l’été 2026.

Woodo – Arrive sur Xbox





Ce jeu d’aventure narratif apaisant a une nouvelle fois ébloui par son style artistique unique, mettant en scène des puzzles en 3D où vous construisez littéralement l’histoire. Dans Woodo, vous faites apparaître des objets et assemblez des scènes pour révéler les souvenirs des personnages principaux, Foxy et Ben. La bande-annonce a confirmé que le jeu arrivera prochainement sur Xbox Series X|S.