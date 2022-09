Xbox Game Pass : Valheim daté, les Walking Dead en approche et bien plus d'indés confirmés lors du /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase

Avant sa conférence au Tokyo Game Show 2022, Xbox organisait un autre évènement cette nuit : le /twitchgaming: ID@Xbox Fall Showcase. Nous avons donc pu découvrir des bandes-annonces pour beaucoup de jeux indépendants, dont le concept est résumé par le constructeur ci-dessous, et plus encore.



Nous avons ainsi eu droit aux révélations de Song of Iron 2 pour Xbox One, Xbox Series X|S et PC, Turnip Boy Robs a Bank sur Xbox One et PC via Steam, Homestead Arcana sur Xbox et PC également, ou également d'une version Xbox One pour Let’s Cook Together 2. Et surtout, plusieurs titres ont été confirmés pour le Game Pass : You Suck at Parking et Amazing Cultivation Simulator dès aujourd'hui, Valheim sur PC le 28 septembre et en 2023 sur consoles, et prochainement The Big Con, Homestead Arcana, Rainbow Billy, Turnip Boy Robs a Bank, et l'intégrale de The Walking Dead: The Telltale Series, grâce à un partenariat avec Skybound Games.

Vous faites partie des suspects ? Dans le jeu de déduction social multijoueur Eville, jouable jusqu’à 12, libérez votre côté obscur et tuez dans l’ombre. En tant que villageois, vous devrez démasquer les conspirateurs avant d’y passer. Vos compétences sociales seront cruciales pour survivre ! Eville sera disponible dans le Game Pass dès le 11 octobre, sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC !

Born of Bread est un jeu d’aventure au ton léger où l’exploration est prédominante, doté d’un système de combat qui repense les mécaniques traditionnelles des jeux au tour par tour. Incarnez quatre golems disposant d’étranges capacités et capables de s’émerveiller tels des enfants. Faites équipe avec des personnages hauts en couleur, explorez les différentes régions d’un monde incroyable rempli de mystères et prenez part à des combats amusants au tour par tour.

Nous avons pu profiter d’interviews incroyables avec les développeurs de titres comme Born of Bread, Moonscars et d’autres encore.

Vous avez également pu découvrir des jeux formidables disponibles bientôt ou dès maintenant dans le Game Pass, ainsi que des titres encore inédits sur Xbox :

Homestead Arcana (Skybound Games) (Console, PC) – Disponible dans le Game Pass en 2023

Entrez dans le monde d’Homestead Arcana. Devenez une sorcière fermière qui crée, cultive et confectionne des sorts pour redonner vie à un royaume corrompu dans cette simulation fermière charmante saupoudrée d’exploration. Nourrissez vos plantes et repoussez les miasmes tout en partant à la recherche des origines de notre héroïne.

Song of Iron 2 (Resting Relic) (Console) – En développement

L’Imperium arrive et Odin vous invoque pour la guerre. Retournez dans le monde sombre inspiré de la mythologie nordique de Song of Iron. Montrez-vous digne du nom que vous a donné Odin : le « Chainbreaker ». Partez à la recherche des clans de Vikings et libérez-les. Chassez Wolfric, dont le clan a rasé votre maison et tué vos proches. Défiez quiconque se dressant sur votre chemin grâce au système de combat viscéral et sans-pitié de Song of Iron 2.

Montrez votre courage en affrontant des ennemis connus comme de nouveaux, dont les gobelins, les trolls, les draugr, les gardes de l’Imperium et même des Dieux. Gardez le rythme pendant les rixes, maintenez la pression contre les boss et leurs sbires pour éviter de vous retrouver submergé·e. Les haches se briseront, les boucliers voleront en éclat et les carquois se videront.

Évoluez dans un monde de dark fantasy rempli de forêts anciennes, de marécages et de montagnes enneigées. Naviguez vers de nouveaux lieux riches en secrets comme en dangers, découvrez des bâtiments de l’Imperium, des seaux des Dieux et des reliques du passé. Le voile de l’Imperium s’est fragilisé et la magie s’échappe de ses fissures. Utilisez le don de la prémonition pour rassembler les clans de la région, en essayant de les convaincre de la menace imminente ou en les forçant à suivre votre cause. La guerre approche, vous aurez besoin de leur force.

Obtenez votre vengeance, affrontez l’Imperium et unissez les clans !