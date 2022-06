Valheim annoncé sur Xbox Series X et S, Xbox One et dans le Game Pass

Valheim est le carton commercial de l'année 2021, le jeu de survie multijoueur avec des Vikings compte plus de 10 millions de copies vendues sur PC. Le titre n'est qu'en Early Access et a été développé par le petit studio Iron Gate, mais c'est une réussite, et il va s'inviter sur consoles.

Les développeurs viennent d'annoncer que Valheim sortira sur Xbox One et Xbox Series X|S dans le courant du printemps 2023, bonne nouvelle pour les joueurs sur consoles. Le titre arrivera également dans le PC/Xbox Game Pass ainsi que sur le Microsoft Store, il n'est pour rappel disponible que via Steam pour le moment. Les joueurs pourront profiter du cross-play entre toutes les plateformes.

Une nouvelle bande-annonce a été partagée pour l'occasion, elle est à admirer ci-dessus. Vous pouvez retrouver des abonnements au Game Pass sur Amazon.