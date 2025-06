Delta Force : l'annonce tant attendue pour les joueurs PS5 et Xbox Series XS tombe enfin

Un nouveau FPS gratuit arrive sur PS5 et Xbox Series X|S





TiMi Studio et sa Team Jade développent actuellement Delta Force, un jeu de tir à la première personne multijoueur. Le jeu a été lancé exclusivement sur PC l'année dernière, en free-to-play, mais les studios ont promis d'autres versions, notamment pour les consoles de salon de dernière génération de Sony et Microsoft. Après des mois d'attente, nous avons enfin des nouvelles concrètes.

Quand sort Delta Force sur PS5 et Xbox Series X|S ?





Les studios viennent d'annoncer que la date de sortie de Delta Force est fixée au 19 août 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En plus des modes multijoueur Guerre et Extraction, les joueurs sur consoles pourront découvrir gratuitement la campagne solo Black Hawk Down, remake de Delta Force: Black Hawk Down, un FPS sorti en 2004 et basé sur la bataille de Mogadiscio (comme le film La Chute du faucon noir de Ridley Scott).

Delta Force, Saison 9 : quelles sont les nouveautés ?





Mais ce n'est pas tout ! Team Jade annonce que les joueurs PC de Delta Force vont pouvoir découvrir la Saison 9 : Break dès le 9 juillet prochain, avec de nouvelles cartes pour les modes Guerre et Extraction (Tide Prison et Cyclone), un Opérateur inédit (Tempest), de nouveaux véhicules et armes (dont un fusil d'assaut, un arc à poulies, et un jet-ski), des mécaniques de gameplay pour nager et plonger sous l'eau, des améliorations de Victory Unite et enfin un crossover avec Arknights, un célèbre jeu mobile chinois. Cette collaboration inclura notamment les tenues Stinger’s Executor et Luna’s Schwarz, ainsi que les personnages Toxik et Hackclaw, nous en apprendrons davantage prochainement.

De nouvelles vidéos pour découvrir tout cela





Vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce de Delta Force ci-dessus, ainsi que des vidéos présentant les cartes Tide Prison et Cyclone, ainsi que la collaboration avec Arknights sur la seconde page. Des cartes prépayées PlayStation Store sont disponibles sur Amazon, Cdiscount et Fnac.