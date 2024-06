Xbox Series X et S : Microsoft annonce trois nouvelles consoles, la Series X numérique officialisée, mais pas de quoi émoustiller les joueurs...

Lors de son Xbox Games Showcase 2024, Microsoft a évidemment beaucoup parlé de jeux vidéo, dévoilant des très belles bandes-annonces et officialisant certains titres déjà très attendus. Mais le constructeur a profité de sa conférence estivale pour faire une autre annonce, concernant les consoles.

Eh oui, Microsoft vient d'annoncer ce soir trois nouvelles consoles de salon Xbox Series X|S. Le constructeur améliore sa Xbox Series X avec un gros SSD de 2 To et un revêtement édition spéciale Galaxy Black du plus bel effet. De quoi doubler la capacité stockage, idéal pour les joueurs trouvant la version de base trop limitée avec son SSD de 1 To, mais il vous en coûtera 649,99 €.

La Xbox Series S a quant à elle droit à une version avec un SSD de 1 To et un coloris Robot White, ce modèle n'était pour l'instant disponible qu'en Carbon Black. Vendue 349,99 €, elle va là encore séduire les joueurs en manque de place et qui veulent installer plusieurs gros jeux en même temps, la Xbox Series S de base n'embarque pour rappel qu'un SSD de 512 Go, qui se remplit très vite avec les jeux AAA.

La grosse nouveauté (même si elle avait fuité il y a quelques semaines), c'est la toute nouvelle Xbox Series X 100 % numérique, avec un coloris Robot White et un SSD de 1 To. La console n'a donc plus de lecteur de disques, mais elle est quand même capable d'afficher une image en 4K jusqu'à 120 fps avec du DirectX ray tracing sur les jeux compatibles. Une console « all-digital » qui coûtera 499,99 € tout de même. C'est seulement 50 € de moins que la version classique dans son prix de vente recommandée, qui est souvent en promotion. Par exemple, la Xbox Series X noire avec lecteur de disque est actuellement vendue... 499 € sur Amazon.

Ces nouvelles consoles arriveront-elles à séduire de nouveaux joueurs ? Possible, mais dans tous les cas, il faudra attendre avant de mettre les mains dessus. Les précommandes ouvriront prochainement et ces nouvelles Xbox Series X et S seront disponibles en fin d'année 2024.