RUMEUR : la Xbox Series X 100 % numérique fuite en images

La neuvième génération de consoles de salon a déjà quatre ans, il faudra sans doute attendre plusieurs années encore avant de découvrir la 10e génération, mais les constructeurs vont sans aucun doute proposer des versions améliorées des PS5 et Xbox Series X|S d'ici là... voire dans les prochains mois.

La PlayStation 5 Pro fait déjà parler d'elle, tout comme les Xbox Series X et S mid-gen. Ces dernières avaient fuité à cause d'un leak qui a touché Microsoft l'année dernière et nous avons peut-être cette semaine les premières images de la Xbox Series X, version 2024. L'insider eXtas1s aurait reçu des photos de cette nouvelle console de salon, une Xbox Series X blanche et dépourvue de lecteur de disques, ce qui coïncide avec le leak mentionnant une console 100 % numérique. Cependant, le design est ici carré, très similaire à la Xbox Series X de 2020 et bien loin du visuel du leak, montrant une console ronde (et noire).

La fiche technique reste cependant inconnue, eXtas1s parle d'un dissipateur thermique amélioré, tandis que le document leaké mentionnait un SSD de 2 To, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. D'après l'insider, le prix serait de 50 à 100 $ plus faible que celui de la Xbox Series X de 2020, qui est de 499 $ ou 549,99 € (mais elle peut se trouver moins chère sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac). Toujours selon eXtas1s, la console numérique pourrait sortir entre juin et juillet 2024, soit très bientôt.

Pour le moment, Microsoft n'a pas confirmé l'existence de cette Xbox Series X numérique, ni commenté la rumeur. Le marché des jeux dématérialisé grandit chaque année, du moins dans certaines régions du monde, cette « nouvelle » console aurait totalement sa place sur le marché, surtout si elle est accompagnée d'un abonnement au Game Pass Ultimate.