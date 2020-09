RUMEUR Xbox : l'apparence de la Xbox Series S sans lecteur de disque en fuite en vidéo, des prix et une date de sortie pour les deux consoles de Microsoft

À force de rester muets face aux attentes des joueurs, les deux constructeurs que sont Sony et Microsoft se mettent inévitablement en danger face aux leaks, et c'est d'autant plus vrai pour ce dernier. Depuis plusieurs semaines déjà, tout laisse ainsi penser que la Xbox Series S est une réalité, d'un packaging d'une manette next-gen Robot White déjà dans la nature à un flyer pour le Xbox Game Pass Ultimate présent dans l'emballage d'un pad actuel. Si même avec ça, vous n'y croyiez pas encore, c'est désormais une vidéo qui vient remuer la fourmilière, dévoilant tout simplement ce qui serait l'apparence de cette Xbox Series S.

Postée par @_h0x0d_, qui a déjà fait fuiter des informations liées à Microsoft par le passé, elle nous montre donc une console bien moins volumineuse que sa grande sœur et blanche, avec le système de ventilation bien apparaît en façade. Et si cette vidéo a été mise en ligne, c'est tout simplement pour faire suite à l'article de Brad Sams de Thurrot, dévoilant lui aussi le design de la machine et son prix qui serait de 299 $ !

Vous en voulez encore ? L'analyste Daniel Ahmad a confirmé qu'il s'agit bien de l'apparence de la Xbox Series S, enchaînant en déclarant qu'elle est une console à bas coût avec des spécificités techniques plutôt moyennes par rapport à la Xbox Series X se voulant le haut de gamme, rien de nouveau sous le soleil. En revanche, là où cela devient intéressant, c'est que la Xbox Series S ne possèderait pas de lecteur de disque pour permettre une vente à prix bas.

Enfin, c'est Windows Central qui est venu mettre son grain de sel dans cette histoire en annonçant carrément que, selon ses sources, la Xbox Series S serait bel et bien vendue 299 $, avec l'option de financement Xbox All Access permettant de payer 25 $ par mois pour permettre à tous de se la procurer. Quant à la Xbox Series X, son prix serait lui de 499 $, là encore avec la possibilité de payer 35 $ par mois pour l'obtenir via Xbox All Access. Les deux consoles sortiraient le 10 novembre, rien de bien étonnant compte tenu du fait que nous connaissons déjà officiellement le mois de sortie depuis peu.

À ce stade, Microsoft ferait mieux de tout dévoiler rapidement, même s'il vaut mieux rester prudent jusqu'au bout tant que rien n'a été confirmé. Dans tous les cas, il semble que tout ce déballage ne soit pas passé inaperçu...

La réaction de la concurrence se fait elle aussi attendre dans ce duel de qui dégainera le premier, wait & see!