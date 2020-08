Xbox Series S : la nouvelle manette Xbox Robot White et son packaging en fuite, mentionnant le modèle de console encore non annoncé

Depuis des mois, la rumeur veut que Microsoft propose en plus de sa Xbox Series X un modèle plus abordable et aux performances moindres, répondant au nom de code Lockhart et qui sortirait sous l'appellation Xbox Series S. Des employés l'auraient déjà en cours de test chez eux, et selon Eurogamer, elle serait finalement dévoilée ce mois-ci. Trop tard pour la firme, car son existence est désormais presque une certitude en raison de fuites sur l'emballage de la nouvelle manette Xbox...

C'est d'abord l'internaute @TinyRakan qui a posté des photos du pad et de son emballage sur Twitter, provenant d'une source non nommée. Avec son bouton Share, il est de suite reconnaissable, mais surtout, l'un des côtés de l'emballage indique les plateformes sur lesquelles il est possible de l'utiliser, soit les smartphones sous Android et iOS, les PC sous Windows 10, les Xbox One, la Xbox Series X et... la Xbox Series S ! Oui, c'est une jolie bourde et ça ne s'arrête pas là.

Un autre internaute, @zakk_exe confirme avoir pu acheter l'accessoire chez un revendeur, photos, vidéo et explications à l'appui. L'intéressé a même partagé une comparaison avec la manette Xbox One jusqu'à présent commercialisée. Ce modèle Robot White n'a d'ailleurs pas non plus été officialisé, la Xbox Series X de base étant noire.

And here's a video to show that it's real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Il ne reste désormais plus qu'à attendre une annonce officielle, sans doute aux alentours du 20 août si l'initiative Xbox 20/20 est toujours d'actualité. En attendant, la manette sans fil Xbox actuelle coûte 52,74 € sur Amazon, autant dire que Zak a fait une très bonne affaire en payant la nouvelle 35 $ !

