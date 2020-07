RUMEUR sur la Xbox Series S : la console Lockhart de Microsoft dévoilée en août prochain ?

En mai dernier, Microsoft a organisé un Inside Xbox entièrement dédié aux jeux des studios tiers attendus sur sa Xbox Series X, prochaine console de salon qui promet d'être particulièrement puissante. Le constructeur avait également promis des rendez-vous mensuels avec les Xbox 20/20, mais force est de constater que le mois de juin n'a rien eu de croustillant, Microsoft se contentant ces dernières semaines de faire le point sur certains sujets, comme le badge Optimisé pour Series X. Alors, que s'est-il passé en interne ?

Eh bien, comme le rapporte Eurogamer, Microsoft fait visiblement toujours face aux soucis liés à l'annulation de l'E3 2020. Le constructeur aurait normalement dû présenter sa Xbox Series S ce mois-ci lors du salon de Los Angeles, car oui, la Lockhart serait bien une réalité, il s'agirait d'une console plus discrète et moins puissante que la Series X, mais tout aussi capable de faire tourner les jeux next-gen. Sauf que le salon n'a pas eu lieu, Microsoft a changé ses plans et avait alors tablé sur les Xbox 20/20 pour tenir informer les joueurs, mais certains employés affirment que le mois de juin devait être un mois calme pour le constructeur, qui miserait tout sur juillet et août désormais.

Ce mois-ci, Microsoft nous présentera en effet ses jeux first party, l'occasion de découvrir les titres qui seront exclusifs à ses plateformes, un moment très attendu par les fans. Enfin, le constructeur devrait dévoiler plus en détail sa Xbox Series S en août prochain, nous devrions donc tout savoir sur les plans de Microsoft avant la fin de l'été. Sauf que, pour le moment, le constructeur n'a rien officialisé, outre la présentation des jeux Xbox Game Studios en juillet, à une date encore inconnue. Vous pouvez acheter une Xbox One X en édition limitée Cyberpunk 2077 à 499,99 € sur Amazon.fr.