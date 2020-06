Xbox Series X : un point sur le badge Optimisé pour Series X, avec une nouvelle liste de jeux compatibles !

La Xbox Series X frappera fort en juillet prochain, avec une présentation numérique de ses exclusivités prévues pour les mois et années à venir. D'ici là, Xbox fait le point sur les possibilités de sa future plateforme : nous avons pour l'instant eu droit à un coup de projecteur général sur ce qui avait déjà été annoncé, ainsi qu'un regard plus précis sur ce qu'offre le Smart Delivery.

Place désormais à un regard approfondi sur le badge Optimisé pour Xbox Series X, dont nous vous avions déjà rapporté l'explication dans un précédent article. Concrètement, Xbox ne nous apprend rien de neuf ici : il sert à mettre en lumière les jeux multiplateformes qui se servent des performances de la nouvelle console, que ce soit pour les temps de chargement via la Velocity Architecture, les graphismes avec le DirectX Raytracing ou le framerate pouvant être poussé jusqu'à 120 fps. Ce sera par exemple le cas de Cyberpunk 2077, qui sera d'abord jouable en Smart Delivery avant de devenir Optimisé pour Series X avec une future mise à jour.



Le badge « Optimisé pour Xbox Series X » mettra en avant les titres exploitant toute la puissance de la Xbox Series X. La console offre aux développeurs une vitesse et une puissance inédites, qui leur permettent de créer les expériences qu’ils souhaitent tout en profitant d’une grande variété de fonctionnalités pouvant les aider à tirer le meilleur de leurs œuvres. Lorsque vous entendrez qu’un jeu est Optimisé pour Xbox Series X, vous saurez que ses développeurs ont pensé ou repensé leur création pour tirer pleinement parti des possibilités uniques qu’offre notre console la plus puissante jamais conçue.

Les titres qui porteront la mention « Optimisé pour Xbox Series X » pourront par exemple virtuellement éliminer les temps de chargement en exploitant la Xbox Velocity Architecture, profiter de graphismes améliorés notamment grâce au DirectX Raytracing rendu possible par le processeur sur mesure et de nouvelle génération de la console, ou encore offrir un nombre d’images par seconde pouvant monter jusqu’à 120. Deux catégories de jeux peuvent arborer cette mention « Optimisé pour Xbox Series X » :

Les nouveaux titres, développés en natif pour la Xbox Series X, comme Halo Infinite.

Les jeux déjà sortis, mais que les développeurs ont grandement améliorés en utilisant l’environnement de développement de la Xbox Series X pour exploiter pleinement les nouvelles possibilités et la puissance offertes par la machine, comme Gears 5.

Voici les principaux avantages dont vous disposerez lorsque vous jouerez à un jeu Optimisé pour Xbox Series X :

Une fidélité visuelle sans précédent pour vous immerger dans vos jeux

Les jeux concernés proposeront des environnements plus réalistes, plus dynamiques, grâce à l’utilisation du DirectX 12 Ultimate et au DirectXRaytracing, une première dans le monde des consoles. Pour rappel, le DirectX Raytracing permet d’afficher une lumière réaliste, des reflets précis, mais aussi de proposer un son 3D offrant une acoustique inouïe et une spatialisation en temps réel. Enfin, le DirectX Raytracing facilite la création de mondes plus réalistes d’un point de vue physique. Pour avoir une idée plus concrète de l’utilisation de ces performances technologiques au sein d’une expérience de jeu, nous avons demandé à Manuel Fernández, cofondateur et programmeur du studio ‘Out of the Blue’, de nous expliquer en quoi leur jeu Call of the Sea bénéficie du DirectX Raytracing :

« Dans Call of the Sea, l’histoire est narrée sous la forme d’un dialogue entre le joueur ou la joueuse et l’environnement, c’est pourquoi l’île revêt un rôle primordial. Grâce à la puissance de la Xbox Series X et du Direct X Raytracing, l’île prend de l’ampleur, c’est comme si elle prenait vie. Les joueurs exploreront les superbes environnements de l’île en 4K, ce qui ne pourra qu’améliorer l’expérience et l’immersion. » – Manuel Fernández, Out of the Blue

Atteindre la précision ultime grâce au nombre d’images par seconde offert par la nouvelle génération

Grâce à la puissance de la console, les jeux Optimisés pour Xbox Series X délivreront un nombre d’images par secondes plus élevés et stables, avec un objectif d’affichage à 60 images par seconde en 4K. Afin d’offrir des contrôles plus précis lors de phases d’action ou d’approfondir encore le réalisme, certains titres pourront même atteindre les 120 images par seconde et profiter du Variable Refresh Rate. David Springate, Directeur Technique chez Codemasters, nous explique l’importance du nombre d’images par seconde dans un jeu comme DIRT 5 :

« DIRT 5 offre des courses tout-terrain pleines d’action, et pouvoir prendre le volant à 120 images par seconde sur Xbox Series X… c’est formidable. Grâce à la puissance de la machine, le jeu est déjà incroyable visuellement à 60 images par seconde, mais nous avons également réussi à ce qu’il le reste tout en offrant un gameplay fluide et des contrôles ultra réactifs lorsque l’on passe à 120 images par seconde. Les joueuses et les joueurs vont pouvoir ressentir les meilleures sensations de vitesse et de contrôle, le tout avec un nombre d’images par seconde impressionnant. Le résultat est tellement unique… je n’ai jamais joué à un jeu de course pareil. » – David Springate, Codemasters

Vous n’aviez jamais été aussi vite dans le jeu : des temps de chargement bien plus rapides

Le label « Optimisé pour Xbox Series X » ne se limite pas à des graphismes magnifiques et à un nombre d’images par seconde plus élevé. Grâce à la Xbox Velocity Architecture, les temps de chargement en jeu seront virtuellement éliminés. Cette technologie utilise un SSD sur mesure, allié à la décompression accélérée par la machine, mais aussi à la performance des jeux en eux-mêmes. Cela permet de réduire drastiquement les temps de chargement, que ce soit en jeu ou en dehors. Pour résumer, vous attendrez moins et vous jouerez plus. Les jeux en monde ouvert seront les premiers à bénéficier de ces améliorations. Pour que ces univers deviennent encore plus immersifs, plus dynamiques et fidèles à la réalité, il faut que les éléments du jeu puissent être chargés extrêmement vite, afin de ne pas rompre l’immersion. Les développeurs pourront éliminer les temps de chargement et nous connaîtrons dès lors des voyages rapides qui n’auront jamais aussi bien porté leur nom. Mike Rayner, Directeur Technique chez The Coalition nous explique comment son équipe a pu exploiter la Xbox Velocity Architecture sur Gears 5 :

« En tant que développeur, je suis impressionné par l’amélioration des protocoles d’entrée et de sortie de la Xbox Series X. Dès que nous nous sommes penchés sur l’optimisation de Gears 5 pour Xbox Series X, nos temps de chargement ont été divisés par 4, sans qu’une seule ligne de code supplémentaire n’ait été écrite. Les nouvelles interfaces de programmation (APIs) DirectStorage et la décompression rendue possible par la machine nous permettent encore d’améliorer ces entrées / sorties tout en réduisant les données que doit traiter le processeur (CPU). Le tout permet de réduire de manière efficace les temps de chargement. À l’avenir, je pense que le Sampler Feedback for Streaming (SFS) de la Xbox Series X va bouleverser nos habitudes en termes d’affichage d’un monde et du niveau de détail dont celui-ci pourra profiter. » – Mike Rayner, The Coalition

Vous trouverez ci-dessous la première liste de titres optimisés pour Xbox Series X. Cette liste est amenée à se rallonger dans les mois et les semaines précédant la sortie de la Xbox Series X et sera donc mise à jour au fil des annonces à venir.