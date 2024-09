Xbox Series X et S : faisons un point sur les jeux à venir prochainement

Si vous avez une Xbox Series à la maison, vous attendez forcement les futures productions à venir dans nos boutiques. Microsoft a fait un point sur les titres à venir prochainement, et il y a de quoi faire saliver. Au programme ? De l’aventure, de l’action, du délirant, de quoi titiller le portemonnaie. Par ailleurs, vous pouvez aussi jeter un œil sur le site nord-américain de Xbox en utilisant par exemple CyberGhost VPN pour Chrome. Quoi qu’il en soit, entrons dans le vif du sujet !

Alors, de gros jeux de folie ?

Call of Duty: Black Ops 6 - 25 octobre 2024

Une expérience caractéristique de la série Black Ops, avec une campagne cinématique en solo, le meilleur du multijoueur et le grand retour du mode zombie par manches. Contraint de devenir un rebelle. Traqué de l’intérieur. Voici Call of Duty: Black Ops 6. Développé par les équipes primées de Treyarch et Raven, Black Ops 6 est un thriller d’action et d’espionnage à la narration époustouflante, affranchi de toute règle d’engagement. Une expérience caractéristique de la série Black Ops, avec une campagne cinématique en solo, le meilleur du multijoueur et le grand retour du mode zombie par manches.



Assassin's Creed Shadows - 15 novembre 2024

Découvre un jeu d’action-aventure historique épique qui se déroule dans le Japon féodal ! Incarne un assassin shinobi mortel et un puissant samouraï légendaire en explorant un magnifique monde ouvert. Incarne Naoe, un shinobi assassin, et Yasuke, un samouraï légendaire, tout en vivant leurs histoires passionnantes et en maîtrisant leurs styles de jeu complémentaires.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 20 novembre 2024

La franchise pour PC primée et appréciée par des millions de joueurs. Découvrez un mélange unique de jeu de tir à la première personne, de simulation immersive et d’horreur. Pars explorer la vaste Zone d’exclusion de Tchornobyl et découvre ses ennemis redoutables, ses anomalies mortelles et ses puissants artefacts. Écris ta propre histoire épique en te frayant un chemin jusqu’au cœur de Tchornobyl. Fais tes choix prudemment. Ton destin en dépend.

Indiana Jones et le Cercle ancien - 9 décembre 2024

UNE AVENTURE ÉPIQUE DANS LE MONDE ENTIER

Perce l’un des plus grands mystères de l’histoire dans une aventure en solo à la première personne qui se déroule entre les événements des Aventuriers de l’arche perdue™ et de La Dernière croisade. Nous sommes en 1937, des forces obscures parcourent le globe à la recherche du secret d’un ancien pouvoir lié au Grand Cercle, et une seule personne est capable de les arrêter : Indiana Jones.



Selon Playstation: 'Dans Indiana Jones et le Cercle ancien, chaque décision et chaque découverte rapprochent les joueurs de la vérité cachée derrière l’un des plus grands mystères de l’histoire.'

Est-ce que l’un de ces jeux finira chez vous ?