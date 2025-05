Xbox Series : des hausses massives du prix des consoles dans le monde entier, les jeux seront aussi concernés !

Quelle génération fantastique nous vivons, avec des consoles augmentant de prix au fil des années, tout le contraire de la logique appliquée pendant de nombreuses années... et l'économie mondiale subissant les caprices du président des États-Unis n'aide pas à changer la donne, bien au contraire. Après la PlayStation 5 Slim, nous en avons encore l'exemple ce 1er mai, du côté de Microsoft qui après avoir annoncé une augmentation de 5 % de ses revenus sur le segment gaming par rapport à l'an dernier, une hausse de 8 % pour les rentrées liées aux contenus Xbox et services associés, mais une baisse de 6 % côté hardware, a annoncé l'air de rien des changements tarifaires qui vont énerver les joueurs. Ce n'est évidemment pas du côté de Xbox Wire que l'information a été mise en avant, il ne faudrait pas que le public la trouve facilement... C'est via le support en anglais que l'information a été communiquée, heureusement relayée par divers médias sur les réseaux. Dès maintenant, le prix des Xbox Series X|S et des manettes augmente à travers le monde, et l'Europe n'est évidemment pas épargnée.

Vous trouverez ci-dessous la liste des tarifs, avec un comparatif entre les anciens et nouveaux pour bien apprécier la différence. Les casques vont aussi être impactés, mais seulement en Amérique du Nord. L'analyste Daniel Ahmad a émis un commentaire pour le moins intéressant quant à la raison de cette internationale. Selon lui, si elle est globale, c'est pour atténuer celle aux USA, qui est le principal marché de la marque. Si tel est le cas, c'est encore plus du foutage de gueule. Il précise également que ce n'est que le début et que nous pourrions encore voir la même chose du côté de Sony...

Produit Ancien prix Nouveau prix (au 1er mai 2025) Xbox Series S 512 Go 299,99 € / 299,99 $ / 249,95 £ / 499,00 AU$ 349,99 € / 379,99 $ / 299,99 £ / 549,00 AU$ Xbox Series S 1 To 349,99 € / 349,99 $ / 299,99 £ / 549,00 AU$ 399,99 € / 429,99 $ / 349,99 £ / 599,00 AU$ Xbox Series X Digital 499,99 € / 449,99 $ / 429,99 £ / 699,00 AU$ 549,99 € / 549,99 $ / 449,99 £ / 749,00 AU$ Xbox Series X 549,99 € / 499,99 $ / 479,99 £ / 799,00 AU$ 599,99 € / 599,99 $ / 499,99 £ / 849,00 AU$ Xbox Series X 2 To Galaxy Black Special

Edition 649,99 € / 599,99 $ / 549,99 £ / 999,00 AU$ 699,99 € / 729,99 $ / 589,99 £ / 1 049,00 AU$ Xbox Wireless Controller (Core) 64,99 € / 64,99 $ / 59,99 £ / 99,95 AU$ 64,99 € / 64,99 $ / 59,99 £ / 99,95 AU$ Xbox Wireless Controller (Color) 69,99 € / 69,99 $ / 64,99 £ / 104,95 AU$ 69,99 € / 69,99 $ / 64,99 £ / 104,95 AU$ Xbox Wireless Controller – Special Edition 79,99 € / 69,99 $ / 74,99 £ / 99,95 AU$ 79,99 € / 79,99 $ / 74,99 £ / 119,95 AU$ Xbox Wireless Controller – Limited Edition 79,99 € / 79,99 $ / 74,99 £ / 109,95 AU$ 89,99 € / 89,99 $ / 74,99 £ / 129,95 AU$ Xbox Elite Wireless Controller Series 2

(Core) 139,99 € / 149,99 $ / 124,99 £ / 199,95 AU$ 149,99 € / 149,99 $ / 124,99 £ / 229,95 AU$ Xbox Elite Wireless Controller Series 2

(Full) 179,99 € / 179,99 $ / 159,99 £ / 249,95 AU$ 199,99 € / 199,99 $ / 169,99 £ / 279,95 AU$ Xbox Stereo Headset 64,99 $ 64,99 $ Xbox Wireless Headset 109,99 $ 119,99 $

Mais attendez, ce n'est pas tout ! D'ici la fin de l'année, certains nouveaux jeux first-party issus des studios possédés par le géant américain sortiront au prix de 79,99 $, soit une hausse de 10 $ et ce aussi bien en physique que dématérialisé. Pour vous donner un exemple concret, qui ne sera pas effectué puisque sa sortie est imminente, DOOM: The Dark Ages est actuellement vendu 69,99 $ et 79,99 €, il faut donc s'attendre à voir le prochain Call of Duty affiché à 89,99 € ! Notez qu'il est rappelé qu'un achat de ces jeux donne accès au Xbox Play Anywhere permettant aussi d'en profiter sur PC.

Voici une traduction de l'explication qui est fournie :

Nous comprenons que ces changements représentent un défi et nous les avons soigneusement étudiés compte tenu des conditions du marché et de la hausse des coûts de développement. À l'avenir, nous continuerons de nous concentrer sur l'offre de nouvelles façons de jouer à davantage de jeux sur tous les écrans et de garantir un excellent rapport qualité-prix aux joueurs Xbox.

Finalement, Nintendo a sans doute visé juste avec sa Switch 2 proposée à 449,99 $ aux États-Unis et 629,99 CA$ au Canada, mais a clairement ouvert la porte à des tarifs de jeux prohibitifs. Oui, nous doutons du fait qu'ils auraient été directement impactés sans ça.

