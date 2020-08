PS5 & Xbox Series X : les prix des consoles et des accessoires révélés (involontairement ?) par une grande surface

f**k_me_im_inFamous Wrote: ..

Enfin, je pense surtout à des test en interne ... d'où les prix erronés.

De toute façon on va pas se mentir. On sait très bien que Microsoft attend que Sony annonce le prix pour la proposer moins chère que la ps5... Microsoft et le courage/prise de risque, c'est pas encore ça.

Je trouve drôle de lire que la XsX serais/doit forcément être plus cher que la PS5 (standard) ?oky elle est théoriquement plus puissante, mais son SSD de 1To est quasi standard quand celui de la PS5 est 100% custom donc forcément plus cher.Ajouté a cela que dans les 2 cas ce sont des architectures particulières qui doivent probablement ce valoir en coût !?A mon avis soit la PS5 est un peu plus cher soit et c'est plus probable, les 2 sont sensiblement au même prix. D'où la PS5 all-digital !Et la hypothétique XsS.chacun voulant prendre en étaux la console de l'autre ou au moins avoir un modèle moins cher que celui de l'autre.Après les prix proposé dans l'article me semble très hasardeux sans être loufoque pour autant.En même temps après que Sony leur ait damé le pions a chaque présentation de nouvelle console aux l'E3 sur la question du prix en adaptant ça com (avantage de passer après dans l'ordre des conférence) je trouve normal que dans l'état actuel du monde tech que MS profite de la situation pour justement ne pas annoncer ses prix avant Sony...Et Sony ne voulant pas tendre le baton veux faire de-même...Dans les 2 cas c'est une question stratégique.Je ne vois pas ou est le manque de courage/prise de risque !? Sauf éventuellement côté Sony !Sachant que Sony sans Playstation, Sony n'est pas très safe (économiquement).