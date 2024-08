Call of Duty: Black Ops 6, première vidéo pour le mode Zombies, avec des héros connus

Le Call of Duty de cette année sera Black Ops 6, suite de CoD: BO Cold War et qui proposera une campagne solo conçue par Raven Software, mais également des modes Multijoueur et Zombies développés par Treyarch. C'est ce dernier qui est présenté aujourd'hui par Activision, avec une bande-annonce :

Le mode Zombies de Black Ops 6 sera la suite de celui de Cold War, nous retrouverons les membres de Requiem, aidés par deux nouveaux personnages. Voici ce qu'il faut retenir :

L'HISTOIRE : REQUIEM POUR UNE ÂME PERDUE

Après deux années passées à endiguer les épidémies de morts-vivants à travers le monde dans la chronologie de Call of Duty: Black Ops Cold War, l'équipe Requiem, dirigée par la CIA, a finalement réussi à fermer le dernier portail dimensionnel. Les zombies ont ainsi été renvoyés vers des enfers cauchemardesques appelés Éther noir.

Cependant, cette victoire s'est faite au prix d'un lourd tribut. L'agent Samantha Maxis s'est sacrifié dans le but de condamner définitivement l'accès à cette dimension sinistre. Le pire restait pourtant à venir… les principaux membres de Requiem ont été arrêtés sans ménagement sur ordre du responsable du projet, lequel s'est finalement révélé être Edward Richtofen.

Plus d'une demi-décennie après ces événements, Black Ops 6 Zombies reprend la trame de l'Éther noir. Vous découvrirez ainsi le destin de personnages clés, tout en vous intéressant de plus près aux motivations et aux objectifs de Richtofen.

Pendant ce temps, d'anciens membres de Requiem, à savoir Grigori Weaver, Mackenzie « Mac » Carver, Elizabeth Grey, Oskar Strauss et Stoney Maddox (de son indicatif, Raptor One), ont été incarcérés dans un avant-poste baptisé Terminus. Cette mystérieuse garnison est située dans la mer des Philippines.

Après avoir été emprisonnés pendant plus de cinq ans, la santé mentale et physique de ces héros a été considérablement impactée.

Opérateurs et autres personnages : découvrez l'équipe de Terminus

Véritable vétéran de la série Call of Duty: Black Ops, Grigori Weaver n'est pas sans connaître la nature changeante de la guerre et des conflits, ainsi que la zone grise dans laquelle ils s'inscrivent fréquemment. Malgré la culpabilité qu'il ressent face à ce qu'il considère comme son « échec » en tant que commandant de l'équipe, il est plus que déterminé à se confronter et à exposer la duplicité et les intentions de son ancien directeur, et ce quelles qu'elles soient. Plus question de jouer au plus fin. Il est prêt à renverser tout le système pour dénoncer la corruption qui les a conduits à se retrouver dans cette situation.

Elizabeth Grey n'est plus une scientifique docile et quelque peu naïve, toujours ravie de collaborer avec Requiem, au point de ne plus se rendre compte de la gravité de la menace que représente l'Éther noir… et de l'éthique douteuse de ceux qui cherchent à en contrôler le pouvoir. Ces qualités avaient déjà été ébranlées par la perte de Samatha Maxis, mais son emprisonnement injuste a également réveillé en elle une facette plus dure dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Grâce aux conseils et aux entraînements de Carver, elle est désormais capable de faire face à n'importe quelle menace.

En ce qui concerne Carver, sa foi de toujours en l'armée (sans parler de sa carrière exemplaire) a volé en éclats. Il est évidemment affecté, mais il n'est pas pour autant amer. À première vue, on pourrait croire qu'il « n'en a plus rien à CENSURÉ », mais en réalité, il se soucie plus que jamais de ses amis et de ses collègues et pense qu'avec de la détermination, ils parviendront à réparer cette terrible injustice.

Quant à Strauss, non seulement il a mal supporté les contraintes de l'incarcération et les interrogatoires intensifs, mais son âge et sa personnalité de plus en plus excentrique font qu'il se repose énormément sur ses collègues, tant pour son intégrité physique que pour sa santé mentale.

Les événements prennent une tournure explosive lorsque Maya Aguinaldo, une jeune contrebandière philippine, arrive sur l'île pour mener à bien ses propres investigations liées à la disparition de son frère. Point essentiel pour notre équipe, elle est accompagnée par un visage familier, une personne qui est loin d'être la bienvenue…

De nombreuses grossièretés pourraient être utilisées pour décrire le Dr William Peck, mais même les plus offensantes ne parviendraient pas à rendre justice à la détestation dont il fait l'objet aux yeux de nos héros.

Incursions éthériques : un site noir infesté

Même si Aguinaldo et Peck sont avant tout là pour libérer nos héros, leur arrivée coïncide avec le fait que l'île de Terminus devienne soudainement l'épicentre d'une nouvelle épidémie. Par conséquent, la méfiance règne.

De plus, il devient rapidement évident que le chaos qui frappe Terminus n'est pas la seule incursion de l'Éther noir. De l'autre côté du globe, la ville de Liberty Falls, en Virginie-Occidentale, est également en proie à un assaut de zombies.

Au-delà des griefs et des suspicions, les circonstances désastreuses dans lesquelles se trouve ce groupe disparate de héros aguerris ne laissent pas d'autre choix que de se battre côte à côte pour survivre…