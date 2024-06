Call of Duty: Black Ops 6, date de sortie, solo, multijoueur, gameplay Omnimouvement, voici tout ce qu'il faut savoir sur le FPS d'Activision

Comme prévu, après le Xbox Games Showcase 2024, Microsoft a présenté un Call of Duty: Black Ops 6 Direct, entièrement dédié au prochain jeu de tir d'Activision et Treyarch. Ce sera le premier volet de la franchise à sortir depuis le rachat officiel d'Activision Blizzard King par Microsoft, le constructeur a mis le paquet, mais les joueurs PlayStation ne seront évidemment pas oubliés.

C'est donc la sous-franchise Black Ops qui est à l'honneur cette année, sans doute la plus appréciée par les fans. Call of Duty: Black Ops 6 nous emmènera en 1990, après les évènements de Call of Duty: Black Ops Cold War, les fans retrouverons des flash-backs de CoD: BO 2 et surtout un scénario sous fond de thriller d'espionnage. C'est Raven Software qui est en charge du développement de la campagne solo, qui nous emmènera dans le désert du Moyen-Orient, en Europe du Sud et bien évidemment aux États-Unis. Le gameplay promet déjà d'être varié, un mélange entre furtivité et action hollywoodien, sans oublier « les rebondissements typiques à la franchise Black Ops ». Call of Duty: Black Ops 6 marquera le retour de Frank Woods et Russell Adler, mais il introduira également de nouveaux personnages comme Troy Marshall et Jane Harrow. Comme dans le dernier Black Ops, les joueurs auront accès à une Planque, un manoir abandonné et site secret du KGB pour discuter avec les alliés, collecter des informations et des améliorations ou encore résoudre des énigmes.

Bien sûr, Call of Duty: Black Ops 6 aura son mode Multijoueur, développé par Treyarch, avec l'apparition de l'Omnimouvement qui permettra de se déplacer manière réaliste et d'enchaîner les mouvements « comme un véritable héros de film d'action ». Les joueurs pourront ainsi courir, glisser et plonger dans n'importe quelle direction, voire pivoter en position couchée (sur le dos). De nouvelles capacités de mouvement intelligent et de couvertures des angles vont également faire leur apparition. Du côté du contenu, nous retrouverons 16 nouvelles cartes dès le lancement, dont 12 en 6v6 et quatre en mode Strike pour des parties en 2v2 ou 6v6. Le Prestige, très apprécié des fans, sera là dès le premier jour, tandis qu'un mode Théâtre permettra de revivre ses parties sous tous les angles. Enfin, les joueurs auront accès à des préréglages de HUD, permettant notamment de déplacer la mini-carte ou supprimer certains éléments.

Enfin, le mode Zombies sera de retour, avec sa variante Zombies par manche traditionnelle. Les joueurs devront faire face à des vagues de morts-vivants toujours plus nombreux et dangereux, il y aura deux cartes au lancement : Liberty Falls et Terminus, proposant « un savant mélange d'armes et d'améliorations puissantes, d'ennemis mortels et de secrets à découvrir ». Comme pour le Multijoueur, c'est Treyarch qui est en charge du développement du mode Zombies, de quoi rassurer les fans.

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 est fixée au 25 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Une bêta ouverte gratuite sera organisée sur toutes les plateformes, tandis que les joueurs ayant précommandé le jeu bénéficieront d'un accès anticipé à cette phase de test. Activision précise que la version PC sera disponible sur Steam, Microsoft Store et Battle.net, c'est Beenox qui est en charge de ce portage. Enfin, comme cela avait déjà été annoncé, Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible day one dans le Game Pass (PC, Console et Ultimate), mais pas dans le Xbox Game Pass Core. Les abonnés auront ainsi accès au jeu en version standard sur PC ou en version Digital Cross-Gen Bundle sur Xbox, avec le Pack d'opérateur Woods et l'accès anticipé à la bêta ouverte. Vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon.