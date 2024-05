Call of Duty: Black Ops Gulf War, le teasing commence, un premier visuel en fuite !

Source: The Truth Lies et Billbil-kun

Source: The Truth Lies et Billbil-kun

Le Call of Duty de cette année reste encore totalement mystérieux, du moins de manière officielle. Les rumeurs vont bon train et nous avons déjà pas mal d'informations de la part de leakers sur celui qui s'appellerait Call of Duty: Black Ops Gulf War et qui sortirait à la fin du mois d'octobre sur ordinateurs, consoles et même dans le Game Pass.

Nous avons de toute façon rendez-vous le mois prochain, au Xbox Games Showcase, pour découvrir un jeu d'une « franchise bien-aimée », qui devrait donc être ce Call of Duty: Black Ops 6. Un logo avec une tête de cerbère est présent sur le visuel officiel de Microsoft, ce même logo fait parler de lui aujourd'hui avec des teasers. Le site web The Truth Lies vient d'être découvert, montrant trois petites vidéos. La première suit un groupe de personnes masquées escalader le Mont Rushmore pour y afficher des banderoles sur les yeux des présidents, avec la mention « The Truth Lies » et le logo du cerbère. Dans une seconde vidéo, ce sont des affiches similaires qui sont collées aux murs d'une ville inconnue, puis un troisième extrait tiré d'une chaîne d'infos en continu fictive montre que le mouvement protestataire est mondial : Washington, Paris, Londres, Berlin, nombreux sont les bâtiments historiques recouverts de tags avec la tête de cerbère.

La vérité ment, mais elle est aussi ailleurs, ce n'est pas l'agent Mulder qui dira le contraire. Il va encore falloir patienter pour savoir quels sont les liens avec Call of Duty: Black Ops Gulf War, mais cet épisode devrait nous faire suivre un groupe de la CIA dans des missions non officielles, possiblement contestées par ce groupuscule à la tête de cerbère. Par ailleurs, le leaker Billbil-kun a partagé un possible premier visuel promotionnel du jeu, avec un personnage assis en tailleur, comme dans Call of Duty: Black Ops et CoD: BO III. Un internaute a retiré la watermark, mais la qualité reste très faible :

Il faudra patienter jusqu'au 9 juin pochain, date du Xbox Games Showcase 2024, pour découvrir la vérité derrière tout cela. En attendant, vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops Cold War à partir de 27,69 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.