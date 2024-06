Xbox Games Showcase et Black Ops 6 Direct : suivez la double présentation ce dimanche

Après un Summer Game Fest Live 2024 qui a visiblement peiné à convaincre et quelques petites présentations qui forcément n'ont pas le même impact, telle que le délirant Devolver Direct 2024, c'est la branche gaming de Microsoft qui va devoir convaincre l'audience ce dimanche soir. Les plans pour le Xbox Games Showcase 2024 avaient été précisés fin avril, avec comme l'année dernière la conférence principale qui sera à suivre dès 19h00, accompagnée dans la foulée par un Black Ops 6 Direct dédié au prochain Call of Duty. Vous pourrez le suivre via le flux vidéo ci-dessous sur YouTube ou via Twitch par exemple.

À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, tout porte à croire que State of Decay 3 sera présent avec une nouvelle identité visuelle pour son studio Undead Labs au passage, comme rapporté par Gematsu. The Coalition pourrait enfin dévoiler un Gears of War 6, tandis qu'id Software révélerait son DOOM: The Dark Ages. Indiana Jones et le Cercle Ancien, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024 ou encore Starfield: Shattered Space devant paraître cette année, il va sans dire que nous les imaginons mal ne pas être présents. Pour le reste, tout est possible, avec pourquoi pas un retour de Perfect Dark ou Fable entre autres, sans parler des jeux d'éditeurs tiers et studios indépendants.

