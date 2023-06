Xbox Games Showcase et Starfield Direct, suivez cette double présentation ce dimanche soir à 19h00

C'est en mars dernier que Microsoft dévoilait ses plans pour cette période de Summer Game Fest 2023 alors que nous apprenions que Starfield était repoussé au 6 septembre. Ainsi, nous allons pouvoir vivre ce soir un traditionnel Xbox Games Showcase faisant le point sur les jeux à venir dans l'écosystème de la firme, mais aussi ailleurs pour les tiers évidemment, qui sera suivi d'un Starfield Direct. C'est donc comme prévu à 19h00 qu'il faudra être devant son écran pour suivre ces deux présentations via le flux vidéo ci-dessous :

Et en parlant de Starfield, attendez-vous à y voir l'annonce d'une manette qui a fuité à plus d'un titre puisqu'elle a même déjà été commercialisée en France... ainsi que celle des différentes éditions du jeu. Le jeu Fable de Playground Games devrait lui se montrer si nous en croyons le teasing et le prochain Forza Motorsport devant sortir cette année, il va sans dire qu'il sera aussi là. Du côté des éditeurs tiers, nous retrouverons Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload, dont les trailers d'annonces ont été mis en ligne trop tôt, et à priori PAYDAY 3 qui a aussi vu sa date de sortie fuiter... ainsi que Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Verrons-nous Senua's Saga: Hellblade II, Perfect Dark, State of Decay 3, The Outer World 2 et d'autres jeux déjà annoncés ? Wait & see. Et puisque Hollow Knight: Silksong était présent l'an dernier, qui sait s'il ne repassera pas une tête, malgré son report. Aaron Greenberg a d'ailleurs confirmé que les titres montrés ne seront pas limités à des sorties dans les 12 prochains mois comme l'an dernier. Il a aussi déclaré qu'aucune production first party n'aura de bande-annonce CGI au profit d'aperçus in-game, in-engine (donc ne reflétant pas forcément la réalité...) ou mêlant éléments de jeu et cinématiques.

Notez qu'un Xbox Games Showcase 2023 Extended sera diffusé mardi à 19h00.