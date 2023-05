Hollow Knight: Silksong, Team Cherry prend enfin la parole... pour annoncer un report

L'annonce d'Hollow Knight: Silksong remonte désormais à plus de quatre ans en arrière, lors de la Saint-Valentin de 2019. Le metroidvania de Team Cherry mettant en scène Hornet s'était ensuite montré plus longuement à l'E3 de cette même année. S'en est suivi un long silence radio, avec tout de même un long dossier dans le magazine Edge fin 2020, avant qu'il ne réapparaisse l'an dernier durant le Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. En plus de son annonce sur Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass en day one, nous avons ensuite appris qu'il débarquerait également sur PS5 et PS4, venant s'ajouter aux versions Switch et PC. Même si aucune date ou période de sortie n'avait été donnée, tous les jeux apparaissant durant la présentation Xbox devaient à la base paraître dans les douze mois suivants. Eh bien, ce ne sera là encore pas le cas...

Sans vraiment de surprise au final à un mois de l'échéance, Team Cherry a pris la parole ces dernières heures pour annoncer le report du jeu par l'intermédiaire de Matthew Griffin, qui s'occupe du marketing et de l'édition du projet.

Eh les amis, juste une mise à jour rapide sur Silksong. Nous avions prévu de le sortir au 1er semestre 2023, mais le développement se poursuit toujours. Nous sommes enthousiasmés par la façon dont le jeu évolue, et il est devenu assez important, nous voulons donc prendre le temps de rendre le jeu aussi bon que possible. Attendez-vous à plus de détails de notre part une fois que nous nous rapprocherons de la sortie.

Vous l'aurez compris, il va falloir encore prendre notre mal en patience, qui sait jusqu'à quand.