Xbox Games Showcase : la conférence annuelle de Microsoft datée, avec un Direct centré sur une « franchise bien-aimée »

Le mois de juin et la période estivale approchent petit à petit, il n'est donc pas étonnant que les éditeurs et autres acteurs du milieu vidéoludique fassent le point sur les présentations qu'ils vont tenir durant cette période auparavant centrée autour de l'E3. Après le Summer Game Fest Live 2024, l'Ubisoft Forward et le PC Gaming Show, c'est donc la branche gaming de Microsoft qui dévoile ses plans.

Le Xbox Games Showcase 2024 sera donc diffusé le dimanche 9 juin à 19h00 et, comme l'année dernière, sera suivi par une présentation dédiée à un jeu en particulier. Ce ne sera pas Starfield cette fois, mais un titre tenu secret. Bon, ces cachotteries sont un peu inutiles, surtout qu'il est ensuite fait mention qu'il s'agira de la première présentation incluant des jeux provenant à la fois d'Activision, Blizzard, Bethesda et des Xbox Game Studios, puisque cette « franchise bien-aimée » ne sera autre que Call of Duty !

En effet, le logo d'Activision est caché en bas, mais Tom Warren de The Verge affirme savoir de ses sources qu'il s'agira bien du prochain FPS de la licence. Si vous n'êtes pas encore convaincus, la tête de cerbère servant d'illustration est la même que celle trouvée dans les fichiers de Call of Duty: Modern Warfare III en lien avec l'épisode de 2024, le projet Cerberus, comme le rapporte notamment CharlieIntel.

Il sera possible de suivre cette double présentation via de nombreux moyens sur les réseaux, et ce dans plus de 30 langues. Enfin, Xbox promet une semaine de contenu sur son site pour approfondir les informations qui auront été données.

