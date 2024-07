Call of Duty: Black Ops 6, les dates de la bêta dévoilées, c'est la fin des exclusivités !

Comme chaque année, Activision va sortir un nouvel épisode de sa licence phare d'ici quelques mois avec Call of Duty: Black Ops 6, se déroulant aux débuts des années 90. Sa révélation en bonne et due forme a eu lieu en juin et nous avions alors appris sans surprise qu'il aurait droit à une bêta ouverte en amont. Les détails viennent d'être communiqués et il y aura un sacré changement de taille en lien direct avec le rachat par Microsoft, à savoir la fin des exclusivités PlayStation. Pas de favoritisme, toutes les plateformes seront servies à la même enseigne.

La bêta de Black Ops 6 débutera le 30 août avec un Accès Anticipé jusqu'au 4 septembre pour les joueurs ayant précommandé leur exemplaire du jeu. Elle s'ouvrira ensuite à tous du 6 au 9 septembre. Avant ça, une présentation Call of Duty: Next sera diffusée le mercredi 28 août afin de nous présenter les nouveautés de cet épisode. Le Multijoueur, le mode Zombies et Warzone seront à l'honneur.

Bêta Multijoueur de Black Ops 6 Découvrez par vous-même le mouvement multidirectionnel révolutionnaire et d’autres innovations de gameplay à travers une variété de nouvelles cartes construites par Treyarch, ainsi que la construction de vos propres équipements, l’accès à une variété d’armes, d’équipements et d’avantages, et l’arrivée avec votre équipe dans un certain nombre de modes. De plus, les joueurs qui ont précommandé l’édition Coffre d’armes doivent s’attendre à incarner l’un des quatre opérateurs du Pack d’opérateurs Prédateurs VS proies (Park, Adler, Brutus ou Klaus), ainsi qu’à pouvoir tester l’une des cinq armes de la collection d’armes Virtuose ! Une connexion Internet est nécessaire pour participer. Week-end 1 : Accès anticipé Disponible pour les joueurs qui ont précommandé le jeu sur toutes les plateformes (consoles et PC), ainsi que pour les abonnés au Game Pass*, le premier week-end de la Bêta commencera le vendredi 30 août à 19h00 CET et se terminera le mercredi 4 septembre à 19h00 CET. Et cette année, nous sommes heureux d’annoncer que la Bêta sera mise en ligne sur toutes les plateformes en même temps. Week-end 2 : Bêta ouverte Le deuxième week-end de la Bêta est réservé à tous les joueurs sur toutes les plateformes, et commencera le vendredi 6 septembre à 19h00 CET et se terminera le lundi 9 septembre à 19h00 CET.

Call of Duty: Black Ops 6 sortira pour rappel le 25 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, en plus d'être disponible day one dans le Game Pass, dont les tarifs viennent d'augmenter. Vous pouvez précommander son édition physique à 69,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.