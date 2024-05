Assassin's Creed Shadows : taille de la carte, nouveautés de gameplay et autres changements majeurs, un point sur toutes les informations connues

Cela fait déjà une dizaine de jours qu'Ubisoft a dévoilé Assassin's Creed Shadows au travers d'une bande-annonce cinématique réalisée par DIGIC Pictures, introduisant ses deux protagonistes jouables, la shinobi Naoe et le samouraï Yasuke sur fond de Meikyu, chanson du groupe de rock montréalais TEKE::TEKE. Dans la foulée, ses différentes éditions ont été présentées et un point a été fait concernant la nécessité d'une connexion Internet, qui ne sera que pour l'installation. Nous ne tarderons pas à découvrir son gameplay en juin, à priori lors de l'Ubisoft Forward, mais avant ça, faisons le point sur tous les détails déjà connus qui ont suivi la révélation de ce premier épisode entièrement dédié à la génération actuelle de consoles. Pour commencer, Ubisoft Québec a été aidé par de nombreuses équipes à travers le monde (Belgrade, Bordeaux, Bucharest, Chengdu, Kyiv, Manille, Montpellier, Montréal, Odesa, Osaka, Pune, Shanghai, Singapour, Sofia et Tokyo). Ensuite, attardons-nous sur le trailer, puisque l'éditeur a partagé une longue vidéo explicative où l'assistant-directeur au design cinématique Akim Milne et le directeur créatif Jonathan Dumont ont pris la parole. Certains détails que vous pourrez lire dans les lignes suivantes proviennent aussi du communiqué de presse reçu et d'informations recueillies par IGN, qui faisait partie des trois seuls médias invités par le studio avec JV Magazine et Famitsu.

Avant toute chose, notez que nous utiliserons la convention japonaise avec le nom avant le prénom pour les personnages, comme dans la vidéo. Naoe est donc la fille de Fujibayashi Nagato, une fermière et guerrière de la province d'Iga durant la période Azuchi Momoyama, région d'origine des shinobi quelque peu isolée dans les montagnes.

Il est d'ailleurs bon de noter qu'un long chemin a été fait en interne, puisque les deux personnages jouables sont cette fois mis en avant. Ce n'était clairement pas le cas à l'époque de Syndicate, puisqu'Evie Frye n'était pas incluse dans la cinématique de l'E3 2015 et avait été relayée à une vidéo secondaire lors de l'annonce du jeu en amont. Pareil pour Kassandra dans Odyssey alors qu'elle est l'héroïne canonique et Eivor dans Valhalla, où il aura fallu patienter un moment avant qu'elles soient mises un minimum en avant. Et malgré les avancées de ce côté, le constat d'il y a quelques années en arrière reste toutefois le même, pas de femme seule, mais un choix avec un homme, ici entre Naoe et Yasuke. Il faudra peut-être attendre Codename Hexe pour que ce soit enfin le cas, les rumeurs actuelles faisant uniquement état d'une certaine Elsa.

Côté contexte historique, après une première attaque en 1579 par les troupes d'Oda Nobunaga, une deuxième a eu lieu en 1581 dans sa quête d'unification, qui est celle dépeinte ici. La scène dans le port prend elle place à Sakai, une ville de l'actuelle préfecture d'Osaka, où mouillent des navires portugais. Nous voyons ensuite en gros plan cette fameuse figure historique, qui sera très importante pour l'intrigue, alors que Yasuke a droit à sa toute première audience avec. Concernant ce dernier, outre les réactions des réseaux sociaux sur le fait qu'un personnage noir ait été choisi pour un jeu prenant place au Japon et son ajout qui répondrait aux critères de DEI, il faut savoir qu'il a visiblement bel et bien existé, mais que les traces historiques le concernant sont maigres, soit un terreau fertile pour une fiction comme Assassin's Creed.

Historiquement, il serait arrivé au Japon avec des jésuites en 1579, ces derniers occupant ensuite Nagasaki durant quelques années, une zone hors du cadre du monde ouvert du jeu. Il aurait bien par la suite rencontré Oda Nobunaga et serait resté dans son entourage, mais rien ne dit qu'il savait manier le sabre, donc tout l'aspect samouraï est potentiellement imaginé et/ou exagéré. Quoi qu'il en soit, il faudra juger de son apport dans l'intrigue une fois le jeu sorti. Vous remarquerez qu'en termes de chronologie, Assassin's Creed Shadows se place donc entre Chronicles: China (fin en 1532) et Black Flag (début en 1715).

Fait intéressant, les mouvements au sabre de Yasuke dépeints dans la vidéo devraient donc se retrouver en jeu. Il y aura bien différentes saisons dynamiques comme le laissait penser le visuel d'une build en cours de développement et plusieurs conditions météorologiques faisant évoluer le monde ouvert et son écosystème. L'une des nouvelles mécaniques permettant de se mettre à plat ventre dans une mare ne sera ainsi pas possible en hiver lorsque cette dernière sera gelée, de même pour les hautes herbes ayant poussées au printemps servant à se cacher. Lors de réels évènements historiques, les saisons colleront au mieux à la réalité, tandis que pour les missions dans le monde ouvert, cela dépendra de notre partie et pourra donc changer entre deux joueurs effectuant la même. Les PNJ réagiront même différemment selon la saison.

La destruction d'Iga est évoquée comme étant un point culminant dans la vie des deux protagonistes, mais pas forcément leur première rencontre, reste à voir si les évènements qui la précéderont constitueront uniquement une sorte de prologue (ils peuvent être assez longs dans certains jeux de la licence) ou bien plus avant qu'ils ne joignent leurs forces. L'unification aura plusieurs sens et nous ne pouvons que penser à Assassin's Creed Unity, qui voyait un Assassin (Arno) et une membre des Templiers (Élise) s'allier.

Le trailer met ensuite en avant le fait que Naoe aura accès à des espions à travers le monde lui fournissant des informations. Il faudra bâtir ce réseau afin de traquer nos cibles. L'informateur en question donne un message sur lequel est indiqué que l'ennemi se trouve au château de Tekeda, qui malgré son nom en rōmaji n'a aucun rapport avec les kanji du clan Takeda, dont le mon (sorte de blason) est aussi visible dans la vidéo. L'ennemi s'enfuyant au débute et à la fin de la vidéo se trouve d'ailleurs dans cet édifice.

De plus, certains alliés pourront être recrutés lors de missions et seront dotés de compétences et aptitudes spéciales. Nous aurons accès à un repaire personnalisable (aménagement, décoration et accessoires) où nous pourrons les entraîner, mais aussi crafter de nouveaux équipements et interagir avec des personnages importants. Il sera possible de passer de Naoe à Yasuke selon notre envie, chacun menant sa vie lorsque l'autre est incarné. La majorité des quêtes pourra donc être approchée avec le personnage que nous préférons, mais il y en aura tout de même quelques unes personnelles et propres à chacun. Nous avons également la confirmation du retour des missions de type black boxe (« boîte noire ») conçues pour leurs deux styles de jeu, avec différentes options pour éliminer les cibles, quelques surprises voire des effets négatifs.

En effet, chaque protagoniste aura ses propres compétences à débloquer indépendamment, notamment en récupérant des rouleaux ninja dans le monde, diverses options d'armement et statistiques. L'expérience et les ressources seront cependant partagées entre les deux. Les compétences de Naoe seront avant tout furtives, avec un grappin servant à grimper des parois via des points d'accroche spécifiques, qui autrement seront inaccessibles aussi bien pour elle que Yasuke. Il y aura pas mal de grands châteaux fortifiés et autres tenshu qui mettront cette mécanique à profit. En revanche, il sera basé sur la physique, avec une certaine forme de danger à l'utiliser. Des assassinats pourront également être effectués en y étant agrippé. Pour les joueurs préférant ne tuer que les cibles principales, il sera possible de simplement assommer les gardes. Avec ce grappin, Naoe sera même capable de se cacher au plafond pour bondir ensuite sur ses proies.

En revanche, même bien qu'elle se défendra fasse à plusieurs ennemis en étant agile, rapide et léthale, elle ne sera pas aussi efficace que ce grand gaillard capable de mettre à mal les hordes adverses. Nous avons au passage la confirmation d'éléments destructibles à un « faible niveau » comme les shōji (portes coulissantes), avec des possibilités d'assassinat à travers par Naoe, et l'utilisation de kanabō (un gros gourdin, les fans de One Piece connaissent bien) et d'arquebuses par Yasuke. Chaque arme (type ?) disposera également d'un arbre de compétence améliorant son efficacité en s'en servant de manière répétée. Nous pourrons crafter notre katana, avec tout un système de transmogrification pour le personnaliser.

Des duels contre des mini-boss seront présents, avec toute une chorégraphie mêlant blocage, parades et esquives. Il n'y aura pas de bouclier, alors le positionnement sera important en combat. Naoe aura tout de même la possibilité de dévier les coups, sans doute à la manière de Basim dans Mirage. Quoi qu'il en soit, les armures de nos opposants disposeront d'une durabilité, ce qui fait qu'elles finiront pas se briser.

Enfin, la lame secrète qu'elle utilise ressemblera énormément à celle de Connor d'Assassin's Creed III, avec la partie avant capable de pivoter. Elle pourra s'en servir en combo avec un tantō (petit sabre) puisque les combats avec la lame seront de retour ! Quant au titre du jeu, il fait aussi bien référence à la phrase bien connue des fans qu'au fait qu'il y aura pas mal de nouvelles mécaniques d'infiltration utilisant la lumière, les bruits, ombres et l'environnement. La comparaison avec Splinter Cell pour le fait de se cacher dans l'ombre a bien été faite, comme le voulaient les rumeurs, et éliminer un nouveau type de PNJ appelé serviteur, portant une lanterne la nuit par exemple, pourra justement créer des zones où se cacher. Il y aura d'ailleurs une jauge de lumière sur l'interface, montrant à quel point notre personnage passe inaperçu.

Le directeur de jeu Charles Benoit et la directrice narrative associée Brooke Davies présentent également Naoe et Yasuke dans une autre vidéo. Ils expliquent notamment que le choix de ce dernier permet de faire découvrir le Japon en même temps que lui, contrastant avec la vision plus locale de Naoe, en plus de la tension entre eux au départ.

En termes de lore préexistant, si les évènements dépeints dans le jeu de cartes pour iOS Assassin's Creed Memories sont toujours considérés comme canon, nous pourrions croiser la route d'un vieux Xiao Hu aka Kotetsu, disciple de Shao Jun qui a pleinement implanté la Confrérie au Japon, Hattori Hanzō qui est une figure historique assez célèbre rattachée à Tokugawa Ieyasu ou encore Mochizuki Chiyome. Cette dernière était une Assassin avant de rejoindre les Templiers et a créé les kunoichi pour Takeda Shingen, qui possédait une Épée d'Eden et voulait conquérir le Japon en s'aidant de ses pouvoirs. L'artefact a ensuite été récupéré par Oda Nobunaga avant de mourir de la main de l'Assassin Yamauchi Taka. Autant dire qu'il y a déjà pas mal d'éléments mis en place qui ont pu être exploités. Les rumeurs de novembre 2023 faisaient état d'autres personnages qui apparaîtraient.

Comme l'a révélé l'illustration du collector et l'une des énigmes teaser, la carte du jeu ne couvrira pas tout le Japon, loin de là, mais seulement la partie centrale du Kansai scindée en 9 régions avec Osaka, la capitale impériale de Kyōto au nord, les provinces d'Iga, Ōmi et Yamato à l'est, celle de Kii au sud et Harima à l'ouest, entre autres. Il y aura donc clairement de quoi proposer des DLC dépaysants dans d'autres régions. La map devrait tout de même être aussi grande que celle d'Origins, ce qui est déjà pas mal, avec un ratio plus proche de la réalité. Les points de synchronisation serviront à scruter les alentours, sans débloquer tous les objectifs des environs et de multiples icônes sur la carte. Rassurez-vous ils feront toujours office de points de téléportation.

Les cibles que nous traquerons seront présentes dans ce monde, apparemment à la manière d'Odyssey au sein d'une campagne non linéaire, pouvant donc être croisées sans que nous sachions qui elles sont. Même s'il y aura toujours des objectifs, le studio proposera surtout des indices comme avec le mode Exploration. Et bien que la vision d'aigle soit évidemment de retour, ce ne sera pas le cas d'un compagnon ailé (aigle ou autre corbeau). Pour le coup, les amateurs d'infiltration devraient profiter d'un bon challenge, bien que ce soit dommage pour ceux qui aimaient simplement profiter du paysage depuis les cieux.

Assassin's Creed Shadows est attendu le 15 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Ubisoft Store, Epic Games Store), Mac et Amazon Luna. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € sur Amazon et à la Fnac sur consoles, et dès 62,99 € chez Gamesplanet sur PC. Divers visuels sont à découvrir en page suivante, dont de beaux concept arts.

Lire aussi : Assassin's Creed Shadows : Ubisoft fait cogiter les joueurs avec un puzzle à travers la Toile pour percer le mystère du sablier