Xbox Series X : optimisation, Smart Delivery, 4K et HDR, une première liste de jeux compatibles

JimBond007 Wrote: lol, même pas encore sorti et déjà pas foutu de faire de la 4K pour tous les jeux . No wonder I prefer PC.



Edit : correction d'une faute d'orthographe lol, même pas encore sorti et déjà pas foutu de faire de la 4K pour tous les jeux. No wonder I prefer PC.Edit : correction d'une faute d'orthographe

Pas de la faute aux constructeurs si les devs sont feignants ou des quilles. La One X fait de la 4K native sur bien des dizaines de jeux dont des titres comme Red Dead redemption 2.La séries X est beaucoup plus puissante que la One X, si des devs sont pas foutu de proposer de la 4K native et pire encore du HDR alors que d'autres devs ont su le faire sur la génération actuelle c'est juste du foutage de gueule.