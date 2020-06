Xbox Series X : EA rallonge son Dual Entitlement, l'alternative au Smart Delivery pour l'upgrade next-gen

Le Smart Delivery, c'est la fonctionnalité proposée par Microsoft pour jouer à nos jeux Xbox One sur Xbox Series X sans avoir à les racheter, même quand un travail de développement spécifique a été réalisé sur la version next-gen. Elle ne sera pas obligatoire, et certains ont déjà décidé de s'en passer, comme Electronic Arts. Tous les détails ne sont pas connus, mais l'éditeur avait annoncé que les joueurs achetant Madden NFL 21 avant le 31 décembre 2020 sur Xbox One pourraient échanger leur exemplaire contre une édition Xbox Series X avant le 31 mars 2021.



Le système dévoilé lors de l'Inside Xbox du mois dernier n'avait pas convaincu toute la communauté, qui l'a fait savoir en ligne. Electronic Arts a décidé d'écouter ses fans et d'assouplir ses règles pour ce qu'il appelle désormais le Dual Entitlement.

Cette année, nous sommes ravis de proposer deux expériences Madden NFL 21 distinctes sur Xbox One et Xbox Series X. Mais nous ne voulons pas que nos joueurs aient à acheter leur jeu préféré deux fois en un an alors que notre jeu sortira avant la prochaine génération de consoles. Cela signifie que nous ne profiterons pas de la technologie Smart Delivery de Microsoft. Au lieu de cela, nous utiliserons pleinement la puissance de la Xbox Series X et nous nous associerons à Microsoft pour offrir le Dual Entitlement garantissant que, même si notre expérience de prochaine génération comprendra de nouvelles fonctionnalités non disponibles pour la génération précédente, les joueurs qui achètent une Xbox Series X pourront passer de Madden NFL 21 sur Xbox One à l'expérience sur Xbox Series X sans frais supplémentaires. Lors de notre récente annonce à l'Inside Xbox, nous avons inclus quelques dates limitant cette approche du Dual Entitlement. Après avoir écouté les commentaires de nos joueurs, nous étendons l'offre tout au long de la saison Madden 21, jusqu'à la sortie de Madden NFL 22, afin que les joueurs puissent passer à Madden NFL 21 sur Xbox Series X s'ils achètent leur nouvelle console durant cette période.

Madden NFL 21 n'a pas encore de date de sortie, mais l'offre pour upgrader sa version vers la next-gen restera donc plutôt valable un an à partir du lancement, jusqu'à l'arrivée de Madden NFL 22. Il est également dit que le jeu profitera de fonctionnalités spécifiques à la nouvelle génération, qui justifient donc un peu ce non-choix du Smart Delivery. EA nous donne enfin rendez-vous « prochainement pour les détails pour les autres plateformes » (donc l'équivalent pour la PS5), et promet davantage d'informations sur les jeux EA Sports à l'EA Play Live du 18 juin. Nous entendrons alors peut-être à nouveau parler du Dual Entitlement pour d'autres productions.

