Xbox Series X : que veulent dire les badges Optimisé pour Xbox Series X et Smart Delivery ?

Entre les jeux rétrocompatibles améliorés, le Smart Delivery et les titres dotés du label Optimisé pour la Xbox Series X, il y a de quoi s'y perdre. Xbox est pourtant doté des meilleures intentions du monde avec ces initiatives visant à rendre son catalogue plus accessible et plus travaillé.



Cette semaine, c'est donc le badge Optimisé pour la Xbox Series X qui est venu s'ajouter au schmilblick, alors voici un petit point sur ce qu'il veut dire et son utilisation. Concrètement, il apparaîtra aussi bien sur les jeux Xbox One rendus compatibles Xbox Series X que sur les jeux directement développés sur next-gen. Il vous assure la présence de trois fonctionnalités techniques : « des temps de chargement sans précédent, des graphismes améliorés et des cadences d'images plus stables jusqu'à 120 images par seconde ». Oui, « jusqu'à 120 fps », car tous ne proposeront pas cette fréquence d'images. De même pour la résolution : la 4K sera possible sur XSX, mais l'icône ne signifie pas pour autant sa disponibilité.

Au passage, profitons-en pour faire un rappel sur l'utilisation du badge Smart Delivery, dévoilé en février dernier. Il désigne les jeux Xbox One qui vous donnent automatiquement et gratuitement accès aux versions Xbox Series X au moment de leur sortie. Si le jeu est disponible sur Xbox One avant le lancement de la console next-gen, il faudra attendre la sortie de la machine, si ce n'est plus tard, pour jouer à la version améliorée. En théorie, une fois la Xbox Series X disponible, pour les jeux cross-gen, vous pourrez bénéficier des versions XO et XSX dès votre achat.

L'offre concerne aussi bien les versions physiques, que vous pourrez insérer dans votre Xbox Series X, que les éditions numériques, à retélécharger sur le disque dur de la console. Tout le catalogue de la Xbox Series X ne sera pas concerné : les productions Xbox Game Studios seront toutes compatibles Smart Delivery, mais l'utilisation ou non de cette fonction est au choix de l'éditeur autrement.



Les deux badges devraient très clairement apparaître sur les jaquettes et les fiches numériques des jeux. SEGA propose d'ailleurs une pochette temporaire de Yakuza: Like Dragon sur son site officiel, et il semblerait bien que les jeux compatibles Smart Delivery bénéficient d'une jaquette unifiée pour indiquer qu'ils sont jouables sur Xbox One et Series X, mais cela reste à confirmer.

Terminons en disant qu'un jeu peut être compatible Smart Delivery sans être Optimisé pour Xbox Series X, même si cela risque d'être rare, mais surtout qu'un jeu peut être Optimisé pour Xbox Series X sans être compatible Smart Delivery. Joueurs Xbox, commencez à vous familiariser avec ce vocabulaire, car vous risquez de l'entendre beaucoup ces prochains mois.