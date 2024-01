Insurgency: Sandstorm plus beau et fluide que jamais sur PS5 et Xbox Series X et S

Focus Entertainment et New World Interactive ont lancé en 2018 Insurgency: Sandstorm, un jeu de tir tactique à la première personne. Le titre était alors uniquement disponible sur PC, il a été porté sur PlayStation 4 et Xbox One, mais les studios lancent aujourd'hui une nouvelle version.

Insurgency: Sandstorm débarque enfin sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec des améliorations techniques et graphiques. Le titre tourne désormais en 4K natif à 60 fps (sauf sur Xbox Series S où il faut se contenter du 1080p), avec des textures HD, des temps de chargement réduits et une immersion encore plus poussée sur PS5 avec les retours haptiques et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense.

Les développeurs précisent que les versions PS5 et Xbox Series X|S sont jouables en cross-gen avec les joueurs sur PS4 et Xbox One. Si vous avez déjà Insurgency: Sandstorm sur les consoles de précédente génération, la mise à jour est gratuite et les DLC achetés sont conservés. New World Interactive rappelle au passage que le second DLC du Year 3 Pass arrivera prochainement.

Vous pouvez retrouver Insurgency: Sandstorm à partir de 11,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.