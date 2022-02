Insurgency: Sandstorm débarque sur l'Epic Games Store avec une bande-annonce et des promotions

Cela fait plus de trois ans qu'Insurgency: Sandstorm est disponible sur PC, il a d'abord eu droit à des phases de test fermées puis une bêta ouverte avant de passer en version 1.0. Il accueille régulièrement des mises à jour de contenu, mais jusqu'ici, le titre n'était jouable que sur Steam. Il y a maintenant du changement.

New World Interactive et Focus Entertainment viennent en effet de lancer Insurgency: Sandstorm sur l'Epic Games Store, avec du cross-play permettant de jouer avec ses amis sur Steam. Pour l'occasion, les studios partagent une nouvelle bande-annonce (écologique) de leur FPS tactique multijoueur et lancent des promotions pendant 10 jours sur l'EGS, allant jusqu'à -30 % pour la Gold Edition qui regroupe le jeu de base et les Year 1 et Year 2 Pass.

Si vous préférez y jouer sur Steam, Insurgency: Sandstorm est vendu 26,99 € (-10 %) chez Gamesplanet.