Xbox Series X : les jeux rétrocompatibles seront améliorés, du HDR automatique à l'étude

La Xbox Series X sera à la fois le point de départ d'une nouvelle génération de consoles, mais aussi la suite logique de l'ère Xbox One. En ce sens, Xbox assure qu'il y aura une rétrocompatibilité quasi totale des jeux de cette dernière vers la future machine, avec en prime un système de Smart Delivery pour profiter directement de nos produits sur l'ensemble du parc de consoles, et des possibilités de récupérer facilement ses sauvegardes.

À l'occasion de son grand déballage du jour sur les caractéristiques techniques de la Xbox Series X, la firme s'est aussi exprimée sur ce sujet en particulier. Ainsi, les productions passées profiteront aussi des performances de la machine, avec « des temps de chargement et de démarrage raccourcis, un nombre d’images par seconde plus stable, le support de meilleures résolutions et une qualité d’image améliorée ».

« L’équipe de développement est venue nous voir pour nous présenter la Xbox Series X et nous demander ce qu’il était envisageable de faire avec cette puissance supplémentaire » déclare Peggy Lo, Principal Program Management Lead. « La Xbox One X, c’était déjà un nouveau terrain de jeu pour nous et un challenge. Avec la Xbox Series X, nous changeons de dimension, ce n’est plus un terrain de jeu, c’est un parc d’attractions ! »

Lors d'une présentation auprès de Digital Foundry, Claude Marais, ingénieur chez Microsoft ATG, a lui fait une démonstration inattendue. Alors que la technologie HDR (High Dynamic Range) est depuis quelques années ajoutée aux grosses productions, un nouveau logiciel permet de proposer directement cette « large gamme dynamique » sur des titres passés pour offrir des couleurs encore plus vibrantes sur les écrans compatibles. Un exemple bluffant a été montré avec le récent Halo 5: Guardians, qui ne propose pas cette fonctionnalité de base, mais aussi avec avec Fusion Frenzy, un jeu Xbox de 2001 !

« Il peut être appliqué à tous les jeux théoriquement, techniquement [...], mais c'est une démo technique », a révélé Marais. « Donc, [Halo 5] a quatre ans, c'est vrai, alors allons à l'extrême et passons à un jeu qui a 19, 20 ans en ce moment - Fusion Frenzy. À l'époque, on ne savait rien du HDR, non, personne ne connaissait rien à ce sujet là. Les jeux utilisaient juste des arrière-plans en 8 bits. » « Mais vous pouvez penser à d'autres choses que nous pourrions faire » ajoute Marias. « Regardons l'accessibilité. Si vous avez des gens qui ne savent pas bien lire ou bien voir, vous voulez probablement améliorer le contraste quand il y a beaucoup de texte à l'écran. Nous pouvons facilement le faire. Nous avons parlé à quelqu'un qui est daltonien ce matin et c'est un bon exemple. Nous allumons simplement le LUT (NDLR : LookUp Table, tableau de correspondances) et nous pouvons changer les couleurs pour qu'ils puissent plus facilement découvrir l'annonce là-bas. »

Comme vous l'avez lu, il ne s'agit là que d'une démo technique, mais d'ici le lancement ou peut-être après, Xbox devrait être en mesure de proposer une option pour rajouter le HDR à des titres qui ne le propose pas de base. Ces nouvelles technologies pourraient aussi être adaptées à d'autres problématiques, comme le daltonisme, mais là encore, il ne s'agit que de projets en cours de développement. Néanmoins, une chose est sûre : les jeux passés seront plus beaux que jamais sur Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité.