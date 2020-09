Xbox Series S : les améliorations des jeux rétrocompatibles seront inférieures à celles de la Xbox Series X

Si certains jeux prévoient de vraies versions next-gen pour les mois à venir, beaucoup se contenteront d'une simple rétrocompatibilité. Et ça tombe bien, sur Xbox Series X et S, « tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner » seront jouables. Mieux, Xbox a préparé des améliorations automatiques pour les jeux des générations passées, avec un framerate pouvant augmenter, un possible upscaling en 4K, le Quick Resume, et plus encore.



Enfin ça, c'est ce qui avait été confirmé pour la Xbox Series X. Mais qu'en sera-t-il pour la Xbox Series S, dont la puissance sera moindre que celle de sa grande sœur ? Les joueurs s'inquiétaient que les améliorations des jeux rétrocompatibles soient moindres sur XSS que sur XSX, et ils avaient raison, car Microsoft l'a officialisé dans un communiqué envoyé à plusieurs rédactions anglophones.

La Xbox Series S a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable et pour jouer à des jeux de nouvelle génération en 1440p à 60 fps. Pour offrir une expérience rétrocompatible de la plus haute qualité conforme à l'intention initiale du développeur, la Xbox Series S exécute la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles tout en appliquant un filtrage de texture amélioré, des fréquences d'images plus élevées et plus cohérentes, des temps de chargement plus rapides et le HDR automatique.

Autrement dit, le rendu des jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One sera un peu moins flatteur sur Xbox Series S que sur Xbox Series X. Et, bien évidemment, l'upscaling 4K ne devrait pas être du même acabit. Mais ce sera le prix à payer pour avoir une console à 299 €, contre 499 € pour la Xbox Series X.