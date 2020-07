Xbox Series X : « tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner » seront rétrocompatibles !

La rétrocompatibilité de la Xbox Series X devrait être assez impressionnante. Xbox prévoit en effet de rendre la quasi-intégralité des jeux déjà jouables sur Xbox One accessibles sur la nouvelle génération, et même de proposer des améliorations graphiques automatiques sur une partie du catalogue.

Une question restait cependant en suspens : quelle partie des jeux jouables sur Xbox One ne le seront pas sur Xbox Series X ? Le couperet est tombé à l'occasion d'un nouveau billet signé Phil Spencer : « tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console » !



Dès la sortie de la Xbox Series X, vous pourrez profiter de quatre générations de jeux. Avec des milliers de titres disponibles dès le premier jour, la console disposera du catalogue le plus riche jamais vu pour un lancement de machine. Notre équipe en charge de la rétrocompatibilité a passé des années à concevoir de nouvelles manières d’améliorer les jeux qui sont déjà dans votre bibliothèque grâce à la technologie de la nouvelle génération, sans que cela n’engage un coût supplémentaire pour vous ou du travail additionnel pour les développeurs. Tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console. Et grâce à la puissance sans précédent de la Xbox Series X, la plupart de vos jeux préférés se chargeront plus rapidement, seront plus beaux et bénéficieront de meilleures performances.