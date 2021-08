GC2021 : Xbox Game Pass, le Cloud Gaming arrive officiellement sur consoles, à vous les jeux Xbox Series X et S sur Xbox One !

D'abord proposé sur Android, puis via les navigateurs Internet pour être joué un peu depuis n'importe où, PC et appareils sous iOS compris, le Xbox Cloud Gaming a dernièrement été rendu disponible sur l'application Xbox des PC pour les insiders. Il va désormais arriver sur console de salon, pour des utilisations intéressantes.

Le Xbox Cloud Gaming va en effet devenir utilisable sur Xbox One et Xbox Series X|S pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate. La première idée est donc de pouvoir lancer n'importe quel jeu disponible en cloud sans avoir besoin de l'installer sur votre console. La seconde, encore plus intéressante et déjà teasé par Microsoft, c'est de pouvoir faire tourner des jeux exclusifs à la next-gen sur votre Xbox One ! La qualité graphique ne sera pas optimale, mais tout de même capable d'un rendu en 1080p à 60 fps, mais l'idée reste très sympathique pour ceux qui n'ont pas encore envie de s'acheter une console de dernière génération.



Durant l’événement Xbox de la Gamescom 2021 nous vous avons annoncé que le cloud gaming arriverait sur Xbox Series X|S et Xbox One en fin d’année, ce qui permettra aux membres du Xbox Game Pass Ultimate de jouer à plus de 100 titres directement depuis le cloud et de découvrir de nouveaux jeux en un clic. Les joueuses et joueurs console pourront profiter de leurs jeux préférés aussi vite que possible, rejoindre des amis plus facilement et essayer les titres du Xbox Game Pass avant de les installer.

L’arrivée du Cloud Gaming sur consoles vous laissera :

Découvrir et jouer à plus de 100 jeux de qualité du catalogue du Xbox Game Pass sans avoir à utiliser votre stockage ou à attendre que les installations soient terminées.

Rejoindre vos amis en multijoueur, comme dans Sea of Thieves par exemple, dès que vous recevrez une invitation et lever les voiles sans avoir besoin d’installer le jeu.

Jouer aux titres exclusifs à la nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator ou The Medium sur Xbox One via la cloud (cette fonctionnalité sera disponible prochainement).

Pour résumer, le cloud gaming sur votre console vous permet de vous amuser plus rapidement ! Il suffira de vous rendre dans la section Xbox Game Pass et de chercher les titres affichant l’icône du cloud.

Ensuite, vous n’aurez plus qu’à appuyer pour jouer, c’est aussi simple que ça !

Nous commencerons à tester ces fonctionnalités avec les membres Xbox Insider cet automne, afin de pouvoir réunir leurs retours et améliorer l’expérience. Gardez un œil sur le Xbox Wire en français pour plus de détails.

Pour l’expérience soit la meilleure possible sur tous les appareils, elle sera disponible en 1080p et à 60 images par seconde, comme l’est actuellement le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) sur PC, téléphones et tablettes.