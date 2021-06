Xbox One : les jeux next-gen des Xbox Series X et S bientôt jouables sur le modèle old gen, merci le Xbox Cloud Gaming !

Pour le moment, le Xbox Cloud Gaming permet de jouer à une partie du catalogue du Xbox Game Pass sur Android via une application dédiée, et est actuellement en bêta pour être utilisé depuis les navigateurs Internet de vos mobiles et PC. Si vous n'avez pas d'ordinateur personnel assez puissant, mais une connexion qui tient la route, l'alternative est intéressante. Microsoft veut aussi rendre le service accessible depuis les Smart TV ou carrément un appareil inédit dédié.



Mais à l'occasion d'un billet sur son blog lors de l'E3 2021, Microsoft a évoqué une autre utilisation qui n'avait été que peu mise en avant jusqu'à présent. Le Xbox Cloud Gaming devrait aussi arriver à terme sur consoles de salon, avant tout pour permettre aux possesseurs de Xbox One de profiter des exclusivités Xbox Series X|S sans se soucier de la puissance de leur machine !

Pour les millions de joueuses et de joueurs qui jouent sur Xbox One aujourd’hui, nous avons hâte de vous en dire plus sur le portage de plusieurs de ces jeux de nouvelle génération, comme Microsoft Flight Simulator, grâce au Xbox Cloud Gaming, ce qui est comparable à ce que nous faisons actuellement sur mobile, tablette et navigateur.

Microsoft Flight Simulator, Shredders, Slime Rancher 2, Redfall, The Outer Worlds 2, Contraband, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2 et bien d'autres après eux devant sortir exclusivement sur next-gen et dans le Game Pass, vous devriez donc pouvoir, si vous le voulez, y jouer sur Xbox One en cloud, sans avoir forcément besoin d'acheter une Xbox Series X|S ! Certes, le rendu pourrait être inférieur que sur console de nouvelle génération faute d'une connexion stable, mais le concept est plus qu'intéressant. Pouvons-nous aussi imaginer un accès à des exclusivités PC comme Age of Empires IV ? Affaire à suivre, surtout que Microsoft n'a pas encore communiqué son calendrier pour cette fonctionnalité intéressante.

Si vous voulez malgré tout vous tourner vers la next-gen, la Xbox Series S est disponible à partir de 299,00 € sur Amazon.fr.