Xbox Series X : le cross-save avec la Xbox One sera possible

Une bonne chose. Après j'ai sauté la génération one, et MS m'a pas reporté mes jeux de la 360 au cloud.....en raison d'un changement en cours de route de mode de transaction et comme je n'ai pas fait attention à ça n'allant pas souvent sur mon compte online.. in ze baba. Faudrait que je me reconnecte avec ma 360, gros hic, fusible qui a sauté sur le pcb du lecteur en 2018 => changement de ci; le mag qui me refile non pas une carte d'origine mais un clone xtreme.. (l'ordure) qu'il ne veut pas me reprendre... le flash derrière qui ne fonctionne pas car ce ne sont pas des modèles qu'on peut flasher sans injecter pour faire simple, des données de la console. Et à l'arrivée pour un bête changement de pcb, tu te retrouves à mettre une puce. Des fois tu te dis what ? Sachant en plus que la console étant déjà enterrée ils auraient pu relâcher les protections.Donc pour rejouer à mon mass effect avec mon personnage super customizé ayant une tronche de russe ou mon perso saints row 2 métis asia.. pas gagné. C'est là où le cloud apporte un plus pour la sauvegarde des jeux.