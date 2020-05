Yakuza: Like a Dragon confirmé sur PC, Xbox One et Xbox Series X en day one

SEGA avait été très prompt pour confirmer la sortie de Yakuza: Like a Dragon sur nos PS4 en Occident. Mais si le jeu est bien paru au Japon en janvier dernier, nous n'avons pas de nouvelles de sa localisation.

Une fuite laissait penser cette semaine qu'un portage PC était en préparation à l'occasion de l'arrivée du titre à l'Ouest, et elle était exacte. Lors de l'Inside Xbox du jour, Yakuza: Like a Dragon a été confirmé sur les PC sous Windows 10, mais surtout la Xbox One et la Xbox Series X. Il sera compatible Smart Delivery, et autorisera le transfert de sauvegarde vers la console de nouvelle génération, histoire de ne pas avoir obligatoirement à recommencer notre partie si nous le désirons.

Il est même dit que Yakuza: Like a Dragon sera disponible day one sur la Xbox Series X ! La machine n'a pas encore de date de sortie, les autres versions non plus, mais il semblerait que les éditions PS4, Xbox One et PC paraissent dans un premier temps courant 2020.

Yakuza: Like a Dragon, c’est l’histoire d’un outsider qui se bat pour ses convictions, même lorsqu’une issue tragique semble inévitable. Vous êtes Ichiban Kasuga, un sbire de bas-étage au sein d’une famille de yakuzas ne jouissant pas d’une réputation exceptionnelle. Vous êtes trahi, seul et laissé pour mort par l’homme en qui vous aviez le plus confiance. L’action se déroule de nos jours, dans les entrailles de Yokohama. Vous devrez vous battre pour gravir les échelons grâce à un nouveau système de combat dynamique dans le pur style JRPG en créant une équipe de parias, rejetés par la société, et disposant chacun de leurs histoires et de leurs motivations propres. Spécialisez-vous dans les différentes « classes » que propose le jeu, même s’il ne sera pas question ici de guerrier ou de mage, mais plutôt de garde du corps, de musicien, ou même de chef cuisinier ! Chacune de ces classes dispose de ses forces et de ses capacités spéciales et vous devrez les mettre à profit pour faire face aux nombreux affrontements qui vous attendent. Au-delà de l’action et du scénario, vous pouvez bien sûr vous attendre aux traditionnels mini-jeux dont la série a le secret. Yokohama prendra vie lorsque vous y découvrirez toutes les activités et quêtes secondaires éparpillées aux quatre coins de la ville. Oubliez les bagarres de rue le temps d’un karaoké ou d’une partie dans une salle d’arcade, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

Yakuza: Like a Dragon aura aussi droit à une version Steam, comme l'a confirmé SEGA dans un second temps, mais un portage PS5 n'est pas encore évoqué à cette heure.