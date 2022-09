Like A Dragon: Ishin, le Yakuza exclusif au Japon annoncé par chez nous sur PC, PlayStation et Xbox

La franchise de jeux Yakuza rencontre un vrai succès en dehors du Japon, mais quelques titres n'ont pas eu la chance de sortir des frontières du pays du Soleil-Levant, c'est le cas de Yakuza Kenzan! ou encore de Yakuza Ishin!, qui nous intéresse aujourd'hui. Pour cause, il va être remastérisé et distribué dans le monde entier.

Eh oui, Ryu ga Gotoku Studio était présent au PlayStation State of Play pour dévoiler Like a Dragon: Inshin!, version remastérisée pour PC, PlayStation et Xbox du jeu d'action. Pour rappel, cet opus prend place en 1867, suivant Sakamoto Ryoma (ancêtre de Kazuma Kiryu), un samouraï en quête de vengeance. La première bande-annonce nous rappelle qu'il est particulièrement habile avec un katana, que ce soit pour se battre contre d'autres samouraïs, des tigres ou même trancher les balles en deux. SEGA rajoute :

Un héros de l’histoire japonaise achève l’ère des samouraïs Like a Dragon: Ishin est une aventure d’action historique remplie de suspens qui se déroule à Kyo, une version fictionnelle de Kyoto, dans les années 1860. Tandis que d’autres jeux vous font revisiter des périodes antérieures de l’Histoire du Japon, Ishin vous permet de vivre la fin de l’emblématique ère des samouraïs. Notre héros Sakamoto Ryoma est une vraie personnalité historique à qui l’on doit la fin du shogunat et la réforme radicale du Japon. Like a Dragon: Ishin réunit des personnages familiers pour raconter ce conte épique historique. Les fans reconnaîtront notre héros Kazuma Kiryu, présent dans les jeux précédents de la franchise. Dans Ishin, Kiryu incarne Sakamoto Ryoma et il vient avec toute son équipe. Goro Majima et d’autres célébrités de Yakuza rejoignent Ryoma en tant qu’amis et ennemis dans ce monde fictionnel qui passe des rues lumineuses de Tokyo à la ville chaotique de Kyo en 1860. Ces nouvelles dynamiques entre les personnages sont aussi palpitantes qu’inattendues grâce à une série d’étonnants retournements de situations dans une histoire que seul RGG Studio peut raconter. Quatre styles de combat extraordinaires et de nouvelles actions spectaculaires Dans Ishin, vous pouvez décimer vos ennemis grâce à une lame léthale avec le style Swordsman (Épéiste) ou faire preuve de précision avec un révolver grâce au style Gunman (Tireur). Encore mieux, vous pourriez manier les deux et déverser votre colère avec le style Wild Dancer (Danseur fou). Et si vous avez vraiment envie de brutalité, d’écraser des crânes de vos propres mains, vous pouvez utiliser le style Brawler (Bagarreur). Mais ce n’est pas tout. Ce ne serait pas un jeu RGG Studio sans les exécutions extraordinairement épiques. Invoquez un tigre pour mettre vos ennemis en pièces, fourrez-leur des prunes marinées dans la gorge ou utilisez un canon pour les exploser, littéralement. Les actions spectaculaires (ou « Heat Actions ») dans Ishin vous donneront envie de découvrir de nouveaux mouvements à chaque instant du jeu. Sur le moteur Unreal Engine 4 pour la première fois Like a Dragon: Ishin est le premier titre de RGG Studio à avoir été conçu sur Unreal Engine 4, donnant au jeu une qualité graphique époustouflante, digne de la franchise Like a Dragon. Développer le jeu sur Unreal Engine 4 donne accès à de nouvelles textures et à d’autres détails graphiques inédits qui rendent l’histoire captivante de Ishin l’un des contes les plus cinématographiques du portfolio de RGG. Et plus encore… Il y a vraiment bien plus de choses à découvrir concernant Like a Dragon: Ishin et nous avons hâte de vous en dire plus. Des mini-jeux passionnants aux fonctionnalités en jeu uniques qui vous plongent dans le monde fidèle à l’Histoire de Kyo, le meilleur est à venir.

Pour l'instant, il faut se contenter de ce teaser, mais Ryu ga Gotoku Studio tiendra demain son RGG Summit 2022, juste avant le Tokyo Game Show, et reparlera déjà de ce jeu. Like a Dragon: Inshin! est attendu en février 2023 sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et PS5.