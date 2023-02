Like a Dragon: Ishin!, une démo et la skin Kazuma Kiryu dévoilée en vidéo

La semaine prochaine, les joueurs occidentaux vont enfin pouvoir découvrir Like a Dragon: Ishin!, version remastérisée d'un ancien opus de la franchise Yakuza qui n'était jamais sorti en dehors du Japon. Le titre mettra en scène Sakamoto Ryoma, mais Kazuma Kiryu fera quand même une apparition d'une certaine manière.

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio viennent de dévoiler une bande-annonce pour le DLC Dragon of Dojima, inclus dans la Digital Deluxe Edition de Like a Dragon: Ishin! et qui permettra d'obtenir une skin de Kazuma Kiryu pour notre héros. C'est évidemment complètement anachronique, mais les fans des Yakuza seront ravis de revoir cette tête connue.

En plus de cela, les studios lancent aujourd'hui une démo de Like a Dragon: Ishin! sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series X|S. L'occasion de se plonger dans l'ambiance avant l'heure et de découvrir les combats au travers de deux séquences. Mieux encore, les joueurs sur PlayStation et Xbox qui s'abonneront à la newsletter de SEGA avant le 20 mars prochain pourront obtenir deux armes exclusives dans le jeu, à savoir le Katana briseur d'os et le Katana goutte d'eau.

La date de sortie de Like a Dragon: Ishin! est fixée au 21 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S,vous pouvez le précommander en Digital Deluxe Edition à 62,99 € sur Gamesplanet.