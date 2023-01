Like a Dragon: Ishin!, le catcheur Kenny Omega et l'acteur Rahul Kohli annoncés au casting

Like a Dragon: Ishin! est pour rappel un ancien volet de la franchise Yakuza, qui va enfin être remastérisé et distribué dans le monde entier. L'aventure prend place en 1867, aux côtés de Sakamoto Ryoma, un ancêtre de Kazuma Kiryu qui va lancer une révolution. Mais il ne sera pas seul dans cette quête.

Les joueurs croiseront en effet au fil de l'aventure six invités spéciaux, et SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio en dévoilent aujourd'hui deux, pour le moins surprenants. Nous retrouverons ainsi dans Like a Dragon: Ishin! le catcheur Kenny Omega et l'acteur Rahul Kohli (iZombie), qui seront dans le jeu sous la forme de cartes de soldat. Ces dernières octroieront à Ryoma des bonus temporaires pendant les combats, à activer en temps réel et à améliorer tout au long de la partie. Voici d'ailleurs les capacités offertes par ces deux personnages :

Le catcheur et l'acteur prennent également la parole, tout comme le producteur en chef du jeu :

Kenny Omega :

Cela fait des années que je suis fan de la série Like a Dragon, et pour moi, être immortalisé à tout jamais dans Like a Dragon: Ishin, le dernier jeu de cette série mythique, c'est surréaliste. Je suis dingue de ma carte de soldat, et je pense que les joueurs vont adorer son look et l'animation d'attaque... sans oublier les dégâts que je peux infliger aux ennemis !

Rahul Kohli :

En tant que fan absolu des jeux de Ryu Ga Gotoku Studio, j'ai été honoré d'être invité parmi les cartes de soldats de Like a Dragon: Ishin! Mon attachement à l'histoire de Like a Dragon est très profond, je suis donc nerveux et impatient d'endosser ce rôle et de prendre part, modestement, à l'aventure de Ryoma. C'est assez génial de voir le lien si étroit qu'entretiennent SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio avec leur communauté de fans aujourd'hui représenté dans ces cartes. Je suis immensément honoré, non seulement de faire partie de cette communauté, mais aussi de la série.

Hiroyuki Sakamoto :

Créer les cartes de soldats pour Kenny et Rahul, deux fans de la série Like a Dragon, a été une expérience très agréable et particulièrement enrichissante. Nous avons travaillé avec eux individuellement pour créer leur carte unique et personnalisée, en leur demandant de laisser libre cours à leur créativité. Nous avons adoré le résultat, et je pense que les joueurs vont l'adorer aussi.