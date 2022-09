Like a Dragon: Ishin! n'aura que des voix japonaises, le producteur explique pourquoi

La franchise Like a Dragon, anciennement Yakuza en Occident, transpire la culture japonaise, nous plongeant dans des quartiers modernes ou dans des temps plus anciens du pays du Soleil-Levant. L'immersion est totale avec des voix en japonais, mais certains titres ont quand même eu des doublages en anglais. Ce ne sera pas le cas pour Like a Dragon: Ishin!.

Le remake dévoilé lors du Tokyo Game Show 2022 nous emmène en 1868, avec évidemment un vocabulaire très daté. Et c'est pour ça que Ryu ga Gotoku Studio a décidé que le titre ne sera doublé qu'en japonais, avec des sous-titres pour les joueurs du reste du monde. Masayoshi Yokoyama, producteur de la franchise, explique :

Le vocabulaire spécialisé et la façon dont les gens parlaient à l'époque du Bakumatsu rendraient les phrases incroyablement longues, donc cela ne fonctionnerait tout simplement pas. Cette fois, nous faisons des sous-titres.

Masayoshi Yokoyama admet tout de même que le doublage anglais fonctionne pour d'autres jeux de la franchise, comme Yakuza: Like a Dragon, grâce aux nouvelles technologies pour adapter le mouvement des lèvres en fonction de la langue notamment, et cet épisode a beaucoup plu au public anglophone grâce à ça. Mais d'un autre côté, Yakuza 0 a été une porte d'entrée dans la franchise pour de nombreux joueurs, et il n'a que des voix en japonais.

Pour Like a Dragon: Ishin!, ce sera donc la même chose, les personnages ne parleront qu'en japonais, avec un phrasé de l'époque, il faudra lire pour tout comprendre. Pour rappel, la date de sortie du jeu est fixée au 21 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez déjà le précommander contre 53,99 € sur Gamesplanet.